22.10.2025, 12:30 Uhr

Netflix nach Zahlen: Aktie unter Druck. Wie könnte es nun weitergehen?
Netflix legte am gestrigen Dienstag (21. Oktober) die mit Spannung erwarteten Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Nachdem der Bericht zum 2. Quartal eher durchwachsen ausfiel, hoffte man am Markt auf Lichtblicke im Q3-Bericht. Die erste Reaktion auf die Q3-Daten lässt jedoch vermuten, dass die Marktakteure nicht sonderlich zufrieden waren.
Q3-Daten im Fokus

Netflix gab den Umsatz im 3. Quartal 2025 mit 11,510 Mrd. US-Dollar an, nach 9,825 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Das Umsatzwachstum belief sich entsprechend auf etwas mehr als 17 Prozent. Damit bleibt der Streamingdienstanbieter auf Wachstumskurs. Zum Vergleich: Von Q2 / 2024 auf Q2 / 2025 betrug das Plus knapp 16 Prozent. Das starke Umsatzwachstum schlug jedoch nicht auf die Ergebnisseite durch. Das Unternehmen wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 2,547 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 5,87 US-Dollar) aus, nach 2,364 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS von 5,40 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Ein Steuerstreit in Brasilien verhinderte ein höheres Ergebnis. Der wichtige free cash flow fiel mit 2,660 Mrd. US-Dollar hingegen einmal mehr beeindruckend aus. Im 3. Quartal 2024 belief sich der free cash flow auf 2,194 Mrd. US-Dollar. 

Kurzum. Netflix legte ein robustes Zahlenwerk vor, blieb beim Ergebnis jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die Reaktion des Marktes fiel entsprechend zurückhaltend aus. Auch der Ausblick konnte das nicht verhindern. 

Netflix Aktie

Aktuelle Analystenstimmen

Die Veröffentlichung der Q3-Daten nahmen Analysten zum Anlass, ihre Einschätzungen zu überprüfen. So bestätigten die Analysten von Jefferies ihr Votum „buy“ für Netflix. Das Kursziel beließen sie bei 1.500 US-Dollar. Die Analysten von JPMorgan senkten hingegen ihr Kursziel für Netflix von 1.300 US-Dollar auf 1.275 US-Dollar. Das Votum blieb mit „neutral“ unverändert.

Zusammengefasst

Netflix konnte mit den Q3-Daten und dem Ausblick nicht punkten. In einer ersten Reaktion ging es für die Aktie des Streamingdienstanbieters kräftig nach unten. Die Netflix-Aktie muss nun aufpassen, nicht weiter in Bedrängnis zu geraten. Es gilt, den zentralen Unterstützungsbereich 1.140 US-Dollar / 1.100 US-Dollar inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, würden weitere Abgaben in Richtung 1.000 US-Dollar drohen. 

Ausblick auf das laufende Quartal

Netflix rechnet für das laufende Dezember-Quartal mit einem Umsatz in Höhe von 11,960 Mrd. US-Dollar. Der Streamingdienstanbieter prognostiziert zudem einen Gewinn in Höhe von 2,355 Mrd. US-Dollar, was wiederum einem EPS in Höhe von 5,45 US-Dollar entspricht.

Bn-Redaktion/mt
