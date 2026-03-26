Antimon-Alarm
Nach +300 % in 12 Monaten bei Almonty: Startet jetzt die nächste Antimon-Rally?
Anzeige
Netflix ohne Warner

Dieser Schritt zahlt sich aus 26.03.2026, 17:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Netflix
© Symbolbild von Venti Views auf Unsplash
Netflix geht gestärkt aus dem gescheiterten Warner-Deal hervor und sichert sich eine Abstandszahlung von 2,8 Milliarden Dollar. Statt auf teure Übernahmen setzt der Streamingriese nun verstärkt auf Werbung und organisches Wachstum, mit ehrgeizigen Umsatzzielen bis 2030. Trotz leicht gedämpfter Margenerwartungen sehen Analysten weiterhin Potenzial – entscheidend werden die kommenden Quartalszahlen im April sein.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Netflix 80,12 EUR +0,30 % Lang & Schwarz

Geplatzter Mega-Deal: 2,8 Milliarden Dollar als strategischer Rückenwind

Netflix geht überraschend gestärkt aus dem gescheiterten Übernahmeversuch von Warner Bros. Discovery hervor. Ursprünglich hatte der Streamingkonzern rund 83 Milliarden US-Dollar für das Studio- und Streaminggeschäft geboten, zog sich jedoch zurück, nachdem Paramount mit 110 Milliarden Dollar ein deutlich höheres Angebot vorlegte.

Die Entscheidung war bewusst kalkuliert. Der Deal sei lediglich ein „Nice-to-have zum richtigen Preis“ gewesen — kein strategisches Muss. Der Rückzug zahlt sich nun unmittelbar aus: Netflix erhält eine Breakup-Fee in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar. CFO Spence Neumann formulierte es treffend: Man gehe „mit 2,8 Milliarden Dollar in der Tasche“ in die nächste Phase.

Parallel dazu reaktivierte das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm. Grundlage dafür ist ein freier Cashflow von 9,5 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2025 — ein Wert, der die finanzielle Flexibilität des Konzerns unterstreicht und Spielraum für weitere Investitionen schafft.

Werbemodell skaliert: Milliardenpotenzial rückt in greifbare Nähe

Nach dem Ende der Übernahmepläne rückt das operative Geschäft wieder klar in den Vordergrund — insbesondere das Werbesegment entwickelt sich zum zentralen Wachstumstreiber. Ende November 2025 nutzten bereits über 190 Millionen monatlich aktive Zuschauer den werbefinanzierten Tarif. Das entspricht rund 40 Prozent aller Accounts, nach 26 Prozent im Vorjahr.

Auch finanziell gewinnt dieser Bereich an Bedeutung. 2025 erzielte Netflix rund 1,5 Milliarden Dollar Werbeumsatz. Für 2026 plant das Unternehmen eine Verdopplung auf 3 Milliarden Dollar. Damit würde Werbung etwa ein Viertel des gesamten erwarteten Umsatzwachstums von 6 Milliarden Dollar ausmachen.

Langfristig sehen Analysten weiteres Potenzial: Laut Omdia könnte Netflix bis 2030 jährlich rund 8 Milliarden Dollar mit Werbung generieren. Diese Entwicklung zeigt, wie stark sich das Geschäftsmodell über klassische Abonnements hinaus diversifiziert.

Milliarden für Inhalte und stabile Margen: Blick auf die nächsten Quartale

Parallel zum Ausbau neuer Erlösquellen investiert Netflix weiterhin massiv in Inhalte. Für 2026 ist ein Contentbudget von rund 20 Milliarden Dollar vorgesehen — ein Anstieg um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Geplant sind unter anderem neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Bridgerton und One Piece sowie ein Ausbau des Live-Sportangebots.

Bereits am 25. März übertrug Netflix die MLB Opening Night mit den New York Yankees gegen die San Francisco Giants. Am 20. April folgt eine weitere Live-Übertragung mit einer Raw-Ausgabe nach WrestleMania. Diese Formate sollen zusätzliche Zielgruppen erschließen und die Plattform stärker differenzieren.

Für das Gesamtjahr 2026 stellt Netflix einen Umsatz zwischen 50,7 und 51,7 Milliarden Dollar in Aussicht, was einem Wachstum von zwölf bis vierzehn Prozent entspricht. Die operative Marge wird mit 31,5 Prozent prognostiziert und liegt damit leicht unter den Erwartungen einiger Analysten. Die nächsten Impulse dürften von den Quartalszahlen kommen: Am 16. April veröffentlicht Netflix die Ergebnisse für das erste Quartal 2026. Erwartet wird ein Umsatz von 12,2 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 15,3 Prozent entspricht — nach 17,6 Prozent im Vorquartal. Parallel haben Citi und J.P. Morgan die Aktie zuletzt mit Kurszielen von 115 beziehungsweise 120 Dollar bewertet.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
MN48V1
Ask: 0,00
Hebel: 20
mit starkem Hebel
MN00U5
Ask: 1,83
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN48V1 MN00U5. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Iran-Krieg sorgt für Stimmungsdämpfer in der deutschen Wirtschaft Hauptdiskussion
2 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
3 Schnieder strebt schwarz-rote Koalition an Hauptdiskussion
4 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro Hauptdiskussion
5 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
6 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
7 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Nvidia überrascht: Radikaler Ökosystem-Ansatz

17:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta-Aktie fällt: KI-Umbau sorgt für Unruhe

17:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax wieder unter Druck. Nächste Abwärtswelle droht: Henkel kauft …

12:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk-Aktie rutscht unter 50 Euro: Verkaufswelle am Vormittag reißt …

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Circus vor der Schicksalswahl: Kann der Anlegertag das Rekordtief …

11:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kontron-Aktie bricht zweistellig ein: Konservative Gewinnprognose f…

10:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutz nach Zahlen: Wie reagiert die Aktie auf Zahlen und Prognose?

9:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber starten Comeback: Sollten Anleger jetzt schon auf …

7:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer