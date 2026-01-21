Netflix schmiert nach Zahlen ab

Netflix schmiert nach Zahlen ab: Wie schlimm könnte es nun werden?
© Symbolbild von DCL "650" auf Unsplash
Netflix legte am gestrigen Dienstag (20. Januar) die Ergebnisse für das 4. Quartal 2025 vor. Die Spannung war im Vorfeld der Präsentation groß, die Anspannung wohl noch größer. Nachdem die Reaktion auf den Q3-Bericht im Oktober 2025 negativ ausfiel, hoffte man nun auf positive Überraschungen. Netflix lieferte ein auf den ersten Blick robustes Zahlenwerk. Erst ein zweiter Blick offenbarte in dem einen oder anderen Punkt leichte Schwächen. Letztendlich fiel die erste Reaktion auf die Zahlen deutlich aus – deutlich negativ.
Q3-Daten im Fokus

Netflix gab den Umsatz im 4. Quartal 2025 mit 12,051 Mrd. US-Dollar an, nach 10,247 Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2024. Damit verzeichnete Netflix ein Umsatzwachstum in Höhe von 17,6 Prozent. Damit beschleunigte sich das Wachstumstempo leicht. Zum Vergleich: Von Q3 / 2024 auf Q3 / 2025 betrug das Plus 17,2 Prozent. Das Unternehmen wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 2,419 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,56 US-Dollar) aus, nach 1,869 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS von 0,43 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahresquartal. Der so wichtige free cash flow fiel mit 1,872 Mrd. US-Dollar solide aus. Im 4. Quartal 2024 belief sich der free cash flow auf 1,378 Mrd. US-Dollar. 
Kurzum. Netflix legte ein robustes Zahlenwerk vor. Es gab jedoch keine positiven Überraschungen. 

Ausblick auf das laufende Quartal und Gesamtjahr 2026

Netflix prognostiziert für das laufende März-Quartal einen Umsatz in Höhe von 12,157 Mrd. US-Dollar. Der Streamingdienstanbieter erwartet zudem einen Gewinn in Höhe von 3,264 Mrd. US-Dollar, was wiederum einem EPS in Höhe von 0,76 US-Dollar entspricht. Für das Gesamtjahr 2026 stellt Netflix einen Umsatz in einer Spanne von 50,7 Mrd. US-Dollar bis 51,7 Mrd. US-Dollar in Aussicht. Das würde gegenüber 2025 einem Umsatzanstieg von 12 Prozent bis 14 Prozent entsprechen. Die operative Marge wird mit 31,5 Prozent erwartet – in diesem Punkt hatte sich der Markt etwas mehr erwartet.

Netflix Aktienchart

Aktuelle Analystenstimmen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Q4-Daten bestätigten die Analysten von Jefferies ihr Votum „buy“ für Netflix. Das Kursziel beließen sie bei 134 US-Dollar. 

Zusammengefasst

Die Gleichung lautet: Solide Zahlen + solider Ausblick = Kursrückgang. Nun sollte man die erste Reaktion der Netflix-Aktie (WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC) nicht überbewerten, doch außer Acht lassen sollte man sie auch nicht. Für Netflix muss es nun darum gehen, die wichtige Unterstützung 81,5 US-Dollar / 80 US-Dollar zu verteidigen. Unter anderem liegt dort das markante April-Tief 2025. Ein Bruch dieser Zone könne weitere Abgaben auf 70 US-Dollar provozieren. 

Bn-Redaktion/mt
