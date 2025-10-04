Netflix vor den Zahlen

Netflix vor den Zahlen: Droht der Aktie ein Kursdebakel?
© Bild: istockphoto.com/JHVEPhoto
Anfang Juli trat die Aktie des Streamingdienstanbieters in eine Konsolidierung ein. Mehrere Versuche, die Konsolidierung zu beenden und die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen, scheiterten. Mittlerweile hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt. Den anstehenden Quartalszahlen kommt daher eine große Bedeutung zu.
Rückblick

Die von Netflix im Juli veröffentlichten Daten für das 2. Quartal 2025 wussten in allen Belangen zu überzeugen. Einmal mehr zeigte sich jedoch, dass starke Quartalszahlen für sich genommen wenig Wert haben, wenn der Ausblick auf das nächste Quartal etwas zu wünschen übrig lässt. Und genau dieses 3. Quartal wird am 21. Oktober im Fokus stehen. Gelingt es Netflix, die eigenen Prognosen und die Erwartungen des Marktes zu schlagen? In etwas mehr als zwei Wochen wird man es erfahren.

Chartanalyse zur Aktie von Netflix

Netflix-Aktie charttechnisch angezählt

Bislang vollzog sich die Konsolidierung in der Netflix-Aktie (WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC) vergleichsweise unaufgeregt. Zum Start des zweiten Halbjahrs bildete Netflix das Hoch bei knapp 1.342 US-Dollar aus. Das bisherige Konsolidierungstief liegt knapp 200 US-Dollar tiefer. Allerding steht dieses nun zur Disposition. Das bringt Netflix aus charttechnischer Sicht in eine spannende Ausgangslage. Im besten Fall gelingt es der Aktie, das Tief bei knapp 1.140 US-Dollar zu bestätigen. Hierzu sollte es zunächst nicht deutlich unter die 1.140 US-Dollar gehen. Im Anschluss sollte die Aktie dann zu einer knackigen Gegenbewegung ansetzen. Problematisch würde es werden, sollte Netflix deutlich unter die 1.140 US-Dollar abtauchen und das daraus resultierende Verkaufssignal Relevanz entwickeln. In diesem Fall muss mit weiteren Abgaben in Richtung 1.000 US-Dollar gerechnet werden. Dieser zentralen Unterstützung vorgelagert gibt es weitere Unterstützungen im Bereich von 1.100 US-Dollar und 1.065 US-Dollar.

Zusammengefasst

Steht die imposante Rallye der Aktie des Streamingdienstanbieters vor dem vorläufigen Ende oder zieht die Aktie noch einmal den Kopf aus der Schlinge? Der Test der 1.140 US-Dollar ist vor diesem Hintergrund von zentraler Bedeutung. Ein Unterschreiten der 1.140 US-Dollar würde die Netflix-Aktie weiter in Bedrängnis bringen. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss es auf ein neues Hoch jenseits der 1.342 US-Dollar gehen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Aktie des Streamingdienstanbieters. Das Kursziel für die Aktie sehen sie unverändert bei 1.500 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt






