Netflix

Welches Potenzial hat die Aktie noch? 26.08.2025, 12:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Netflix: Welches Potenzial hat die Aktie noch?
© Foto von Thibault Penin auf Unsplash
Hat die Netflix-Aktie fürs Erste ihre Hochs gesehen? Mit Beginn des zweiten Halbjahres trat die Aktie des Streamingdienstanbieters in eine Konsolidierung ein. Zwischenzeitlich wurde es für die Aktie ruppig. Zuletzt zeigte Netflix jedoch wieder Aufwärtstendenzen. Steht die Konsolidierung vor ihrem Ende? Welches Potenzial hat die Aktie in der aktuellen Gemengelage?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Netflix 1.049,90 EUR +0,08 % Lang & Schwarz

Quartalszahlen können Aktie keine Impulse geben

Die im Juli vorgelegten Ergebnisse für das 2. Quartal 2025 überzeugten vollends. Wir berichteten im Kommentar vom 18. Juli an dieser Stelle detailliert über die Finanzergebnisse. Obgleich die Zahlen bärenstark ausfielen, hatten sie keinen nachhaltigen Einfluss auf die Kursentwicklung der Aktie. Diese setzte im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung ihre Konsolidierung fort. Die Marktakteure haderten ein wenig mit dem ambivalenten Ausblick auf das laufende 3. Quartal, den Netflix im Rahmen der Q2-Datenveröffentlichung gab. 

Naht das Ende der Konsolidierung?

Netflix markierte Anfang Juli dieses Jahres mit 1.342 US-Dollar ein imposantes Rekordhoch. Das exponierte Niveau machte die Aktie anfällig für Gewinnmitnahmen. Und die setzten dann auch ein. Zunächst hielt sich die Aktie in der Nähe ihres Rekordhochs. Nach der Zahlenveröffentlichung verstärkte sich jedoch der Abgabedruck. Netflix rutschte in Richtung der eminent wichtigen Unterstützung von 1.100 US-Dollar ab, drehte letztendlich aber im Bereich von 1.140 US-Dollar wieder nach oben ab. Danach setzte eine Erholung ein, die sich nun allerdings in einer wichtigen Phase befindet. Noch fehlt es der Erholung ein wenig an Durchschlagskraft. In diesem Punkt muss die Netflix-Aktie unbedingt nachbessern.

Netflix Aktienchart

Welches Potenzial hat die Aktie noch?  

Netflix hat den kurzfristigen Abwärtstrend (rot dargestellt), der die Konsolidierung zunächst begleitete, verlassen. Die Rückkehr über die 1.200 US-Dollar eröffnet der Aktie nun weiteres Kurspotenzial in Richtung Rekordhoch bei 1.342 US-Dollar. In der aktuellen Phase mangelt es der Aktie an Dynamik und so bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich kurzfristig zu einem erneuten Test des Rekordhochs kommen wird. Die zentrale Unterstützung ist in der aktuellen Situation bei 1.142 US-Dollar zu verorten.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten kürzlich ihr Votum „outperform“ für die Netflix-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 1.390 US-Dollar. Etwas zurückhaltender bewerten die Analysten von Jefferies die Perspektiven des Streamingdienstanbieters. Ihr Votum lautet „neutral“. Das Kursziel für die Aktie sehen sie bei 1.300 US-Dollar. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VK8R1A
Ask: 5,09
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VK2UWR
Ask: 15,77
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VK8R1A VK2UWR. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
2 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
3 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
4 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
5 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
6 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
7 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Licht am Ende des Tunnels? Salzgitter vor der Entscheidung

12:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Politikschock trifft Ørsted-Aktie hart: Sturz auf Rekordtief

Gestern 14:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nordex: Herber Schlag ins Kontor

Gestern 13:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wall Street gespalten: Überbewertet oder unterschätzt? Palantir im…

Gestern 12:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Neue Bestellungen für NIO: Kursrallye dank SUV-Erfolg

Gestern 12:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stolpert in die neue Handelswoche: Commerzbank – UniCredit lä…

Gestern 11:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE: Kommt das frische Kaufsignal?

Gestern 10:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Powell lässt Gold und Silber von der Kette: Newmont mit unfassbarem…

Sonntag 7:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer