US-Patent erteilt:
Vom Prototyp zum Patent: CiTech sichert sich Schutz im größten Defence-Markt der Welt
Anzeige
Netflix wirft hin, Aktie schießt hoch

Geht dieses Hollywood-Imperium jetzt an einen Trump-Milliardär? 27.02.2026, 18:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Netflix
© Foto von Venti Views auf Unsplash
Der gigantische Bieterstreit um ein legendäres Hollywood-Studio ist offenbar entschieden: Netflix hat im Poker um Warner Bros. das Handtuch geworfen. Den Zuschlag dürfte nun der Rivale Paramount erhalten. Während die Netflix-Anleger den strategischen Rückzug mit kräftigen Kursgewinnen feiern, wächst in der Filmbranche die Angst vor massiven Stellenstreichungen. Brisant: Mit dem Deal wandert auch der Nachrichtensender CNN in die Hände einer milliardenschweren Familie, die als Unterstützer von Donald Trump gilt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Netflix 80,04 EUR +11,45 % Lang & Schwarz
Paramount Skydance Corporations Registered (B) 11,65 EUR +22,96 % Lang & Schwarz
Warner Bros. Discovery (A) 23,93 EUR -2,33 % TTMzero RT

Rückzieher aus Kostengründen
Eigentlich hatte Netflix bereits einen Fuß in der Tür, doch Paramount besserte sein Angebot für den gesamten Warner-Konzern zuletzt noch einmal massiv nach. Der Verwaltungsrat von Warner stufte diese neue Milliarden-Offerte als überlegen ein. Für Netflix zog das Management daraufhin die Reißleine: Ein weiteres Überbieten wäre finanziell schlichtweg nicht mehr attraktiv gewesen. Paramount übernimmt im Gegenzug sogar die üppige Vertragsstrafe, die wegen des geplatzten Deals nun an Netflix gezahlt werden muss.

Job-Angst in Hollywood
In der Filmhochburg sorgt die Entwicklung für gemischte Gefühle. Zwar war man gegenüber Netflix skeptisch, da der Konzern in der Vergangenheit wenig Interesse am klassischen Kinogeschäft zeigte. Doch eine Übernahme durch Paramount birgt gänzlich andere Gefahren: Da beide Unternehmen stark im klassischen Studio-Geschäft verankert sind, drohen nun weitreichende Doppelstrukturen und infolgedessen ein massiver Stellenabbau in der Branche.

Börse feiert das Ende des Bieterkampfs
Die Aktionäre von Netflix zeigten sich hoch erfreut über das geplatzte Geschäft. Die Aktie, die unter den kostspieligen Übernahmeplänen zuletzt stark gelitten hatte, schoss im frühen Handel kräftig nach oben. Das Unternehmen kündigte umgehend an, das gesparte Kapital nun wieder in eigene Inhalte zu investieren und ein Aktienrückkaufprogramm neu aufzulegen. Auch die Paramount-Papiere legten stark zu, während Warner leichte Verluste verbuchte.

Politisches Beben um Nachrichtensender
Die Übernahme hat auch eine weitreichende politische Dimension. Zum Warner-Imperium gehört der Nachrichtensender CNN, ein häufiges Ziel von Kritik durch Donald Trump. Da Paramount von der Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison kontrolliert wird, die als Trump-nah gilt, befürchten Kritiker nun einen Verlust der redaktionellen Unabhängigkeit bei CNN. Erste warnende Stimmen kommen auch aus der Politik: Kaliforniens Generalstaatsanwalt kündigte bereits an, dass die Wettbewerbsbehörden diesen gigantischen Deal noch sehr streng unter die Lupe nehmen werden.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ669P
Ask: 0,00
Hebel: 19
mit starkem Hebel
UQ9S7Q
Ask: 1,65
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ669P UQ9S7Q. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
2 Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind die neuen Kursziele Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt Hauptdiskussion
4 Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich unerwartet ein Hauptdiskussion
5 TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026 Hauptdiskussion
6 APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur... Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Minus 80% vom Rekordhoch: Warum Anleger Duolingo jetzt bestrafen

17:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

CoreWeave im freien Fall: Darum kann selbst Nvidia diese Aktie jetzt…

17:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft unter Druck: Japan ermittelt jetzt

12:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nel ASA dreht auf: Auftragseingang explodiert plötzlich!

12:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Rekordzahlen trotz Dollar-Druck

12:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax steht vor einem spannenden Wochenfinale: Allianz – Starke …

9:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Konkurrent im Fokus: Salesforce mit robusten Zahlen. Was macht …

8:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktreaktion auf Jahreszahlen: AIXTRON Aktie in Grün Gewinn schwä…

Gestern 18:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer