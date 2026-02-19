Anzeige
Neues Kapital

19.02.2026, 10:57 Uhr

ChatGPT
© Bild von Markus Winkler auf Pixabay
OpenAI steuert auf eine der größten Finanzierungsrunden der Tech-Geschichte zu. Mehr als 100 Milliarden Dollar frisches Kapital könnten die Bewertung auf über 850 Milliarden Dollar treiben. Gleichzeitig investiert das Unternehmen Billionenbeträge in den globalen Ausbau seiner KI-Infrastruktur.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SoftBank Group 24,10 EUR -0,77 % Lang & Schwarz
Amazon 172,61 EUR -0,75 % Lang & Schwarz
NVIDIA 158,56 EUR -0,53 % Lang & Schwarz

OpenAI vor Mega-Deal: 100 Milliarden Dollar frisches Kapital – Bewertung könnte auf 850 Milliarden Dollar steigen

OpenAI steht kurz vor dem Abschluss der ersten Phase einer neuen Finanzierungsrunde, die mehr als 100 Milliarden Dollar einbringen dürfte. Damit würde eines der größten privaten Finanzierungsprojekte der Technologiegeschichte Realität werden. Die Bewertung des KI-Unternehmens könnte inklusive der neuen Mittel auf über 850 Milliarden Dollar steigen, während der sogenannte Pre-Money-Wert bei 730 Milliarden Dollar bleiben soll.

Strategische Investoren treiben Milliardenrunde

Den Auftakt der Kapitalrunde stemmen vor allem strategische Investoren. Amazon plant demnach eine Beteiligung von bis zu 50 Milliarden Dollar, SoftBank könnte bis zu 30 Milliarden Dollar investieren und Nvidia erwägt rund 20 Milliarden Dollar. Auch Microsoft zählt zu den zentralen Geldgebern. Sollten die Zusagen im oberen Bereich liegen, würde allein diese erste Tranche nahezu 100 Milliarden Dollar erreichen. Die Mittel sollen über mehrere Tranchen im Laufe des Jahres fließen.

Die zweite Phase der Finanzierungsrunde soll später folgen und zusätzlich Venture-Capital-Firmen, Staatsfonds und weitere institutionelle Investoren einbinden. Dadurch könnte das gesamte Finanzierungsvolumen nochmals deutlich steigen. Allerdings gilt der Deal noch nicht als endgültig abgeschlossen, Details können sich verändern.

Parallel dazu treibt OpenAI seine globale Infrastrukturstrategie massiv voran. Das Unternehmen plant Investitionen von bis zu 500 Milliarden Dollar im Rahmen des Projekts „Stargate“ und hat diese Summe inzwischen auf 1,4 Billionen Dollar ausgeweitet. Ziel ist der beschleunigte Ausbau von Rechenzentren, um die wachsende Nachfrage nach KI-Anwendungen zu bedienen.

Milliarden für Rechenzentren und globale Expansion

Ein zentrales Projekt entsteht in Indien: Gemeinsam mit der Tata Group und Tata Consultancy Services (TCS) soll ein Rechenzentrum mit zunächst 100 Megawatt Leistung aufgebaut werden. Perspektivisch ist eine Erweiterung auf 1 Gigawatt möglich. Ein Rechenzentrum dieser Größenordnung kostet typischerweise zwischen 35 Milliarden und 50 Milliarden Dollar. Zudem sollen branchenspezifische, sogenannte agentische KI-Lösungen entwickelt werden, die in bestimmten Szenarien autonom agieren können.

TCS wird die OpenAI-Angebote weltweit ausrollen und mehrere tausend Mitarbeitende der Tata Group erhalten Zugang zur Enterprise-Version von ChatGPT. Darüber hinaus sind Trainings- und Weiterbildungsprogramme für junge Talente in Indien geplant.

Während OpenAI auf rund 500 Milliarden Dollar geschätzt wird, kommt der Wettbewerber Anthropic auf etwa 380 Milliarden Dollar. Beide Unternehmen zählen damit zu den wertvollsten nicht börsennotierten KI-Anbietern weltweit – und liefern sich einen intensiven Wettlauf um Technologie, Talente und Kapital.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
