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Nike nach den Zahlen

Ausblick verschreckt die Anleger 02.10.2026, 12:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nike
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© Symbolbild von Paul Steuber auf Unsplash
Nike hat mit den Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 Licht und Schatten geliefert. Während der Gewinn je Aktie besser als erwartet ausfiel und sich die Marge verbesserte, gingen die Umsätze zurück und China entwickelte sich besonders schwach. Gleichzeitig startet der Sportartikelkonzern mit „Pace“ einen umfassenden Umbau, der bis 2031 Einsparungen von rund 2,5 Milliarden US-Dollar bringen soll.
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Umsatz sinkt, Gewinn übertrifft Erwartungen

Nike erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 11,21 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 9,97 Milliarden Euro. Das waren rund 4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Durchschnitt mit etwa 11,33 Milliarden US-Dollar gerechnet, umgerechnet rund 10,07 Milliarden Euro. Beim Gewinn schnitt Nike dagegen besser ab. Der Gewinn je Aktie erreichte 0,48 US-Dollar, umgerechnet rund 0,43 Euro, während der Konsens bei 0,44 US-Dollar gelegen hatte. Der Nettogewinn sank um 2 Prozent auf 712 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 633 Millionen Euro.

China bleibt Nikes große Baustelle

Besonders schwach entwickelte sich Greater China. Dort sank der Umsatz auf 1,18 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 1,05 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang von 22 Prozent und währungsbereinigt sogar 26 Prozent. Auch der Direktvertrieb blieb unter Druck. Positiv entwickelte sich dagegen die Bruttomarge. Sie verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 42,8 Prozent. Dazu trugen unter anderem niedrigere Lager- und Logistikkosten bei.

Ausblick belastet die Nike-Aktie

Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 erwartet Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich. Beim bereinigten Gewinn je Aktie stellt der Konzern 1,15 bis 1,35 US-Dollar in Aussicht, umgerechnet rund 1,02 bis 1,20 Euro. Die Reaktion an der Börse fiel negativ aus. Die Nike-Aktie verlor nach Veröffentlichung der Ergebnisse im nachbörslichen US-Handel zeitweise bis zu 6 Prozent. Damit rückte neben dem Umsatzrückgang vor allem der vorsichtige Ausblick in den Mittelpunkt.

2,5 Milliarden Dollar sollen eingespart werden

Mit dem neuen Programm „Pace“ will Nike gleichzeitig seine Kostenstruktur verändern. Bis zum Geschäftsjahr 2031sollen insgesamt rund 2,5 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 2,22 Milliarden Euro, eingespart werden. Dafür erwartet Nike Vorsteuerbelastungen von insgesamt rund 1 Milliarde US-Dollar, umgerechnet rund 889 Millionen Euro. Das Programm umfasst unter anderem Veränderungen in der Lieferkette, eine schlankere Organisation und die Neuordnung des Geschäfts in drei große Regionen.

Turnaround braucht weiterhin Zeit

Konzernchef Elliott Hill sieht zwar Fortschritte bei der Neuausrichtung auf den Sport, zugleich besteht weiterer Handlungsbedarf bei Nike Sportswear, Jordan Brand und Greater China. Die verbesserte Bruttomarge liefert ein positives Signal. Gleichzeitig zeigen der Umsatzrückgang, die deutliche Schwäche in China und die zurückhaltende Jahresprognose, dass der Umbau noch nicht abgeschlossen ist. Das milliardenschwere Sparprogramm soll nun zusätzlichen Spielraum schaffen und Nike langfristig wieder auf einen stabileren Wachstumskurs bringen.

Bn-Redaktion/tb
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