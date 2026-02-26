Gamechanger?:
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
Nordex knallt nach Zahlen rauf

Wie weit trägt die Rallye? Die nächsten Kursziele 26.02.2026, 09:29 Uhr

Nordex knallt nach Zahlen rauf: Wie weit trägt die Rallye? Die nächsten Kursziele
© 2026 Nordex SE
Fulminante Kursentwicklung bei Nordex! Die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers knallt nach der gestrigen (25. Februar) Zahlenveröffentlichung durch die Decke. Nordex lieferte ein spektakuläres Zahlenwerk und der Markt konnte gar nicht anders…
Nordex 42,14 EUR +4,67 %

Nach den exorbitanten Kursgewinnen im gestrigen Handel (Nordex legte gestern um mehr als 15 Prozent zu) stellt sich natürlich zwangsläufig die Frage – Welches Potenzial hat die Aktie zumindest kurzfristig noch? 

Nordex – Aktie knallt nach Zahlen rauf. Die nächsten Kursziele

In unserer letzten Kommentierung zur Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) vom 23. Februar thematisierten wir die außerordentlich spannende charttechnische Konstellation. Die Aktie setzte den zentralen Widerstandsbereich von 35 Euro unter Druck. 

Mit den Zahlen im Rücken durchbrach die Nordex-Aktie den markanten Widerstandsbereich. Das frische Kaufsignal könnte Nordex weit tragen. Schauen wir uns einmal die starken Zahlen des Windkraftanlagenbauers genauer an. Wir betrachten die Zahlen auf Jahresbasis.

Nordex verzeichnete 2025 einen Umsatz in Höhe von 7,553 Mrd. Euro; ein Plus von 3,5 Prozent gegenüber 2024. Das EBITDA belief sich den Unternehmensangaben zufolge auf 631,0 Mio. Euro; nach 296,4 Mio. Euro in 2024. Die EBITDA-Marge wurde mit 8,4 Prozent angegeben, nach 4,1 Prozent in 2024.    

Das Konzernergebnis explodierte regelrecht. Nach 8,8 Mio. Euro in 2024 wies Nordex für 2025 ein Konzernergebnis in Höhe von 274,3 Mio. Euro aus. Ebenfalls prächtig entwickelte sich der free cash flow. Dieser belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf bemerkenswerte 863,3 Mio. Euro, nach 270,7 Mio. Euro in 2024. 

Nordex Aktienchart

Spektakulärer Ausblick auf 2026

Nordex prognostiziert für 2026 einen Umsatz in einer Spanne von 8,2 Mrd. Euro bis 9,0 Mrd. Euro. Das Unternehmen erwartet eine EBITDA-Marge zwischen 8,0 Prozent und 11,0 Prozent.

Charttechnik Nordex

Mit dem gewaltigen Ausbruch über die 35 Euro pulverisierte die Aktie einen außerordentlich wichtigen Widerstand. Das frische Kaufsignal entfaltete sofort seine Wirkung. Nordex knallte über die 40 Euro. Der obere Langfrist-Chart verdeutlicht die spannende charttechnische Konstellation der Aktie. Mit dem frischen Kaufsignal könnte es nun für Nordex weit in den 40er Kursbereich gehen. Allerdings ist das Risiko einsetzender Gewinnmitnahmen nicht zu unterschätzen. Etwaige Rücksetzer sollten spätestens im Bereich von 35 Euro auslaufen, anderenfalls könnte es doch noch einmal eng werden.

