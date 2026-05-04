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Nordex nimmt erneut Anlauf

Gelingt der Ausbruch im 2. Versuch? 04.05.2026, 11:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nordex nimmt erneut Anlauf: Gelingt der Ausbruch im 2. Versuch?
© Pete auf Pixabay (Symbolbild)
Vor genau einer Woche legt der deutsche Windkraftanlagenbauer Nordex die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Wir berichteten am 27. April an dieser Stelle detailliert über die Ergebnisse. Als Reaktion auf die Zahlen schoss die Nordex-Aktie nach oben und über die 50 Euro hinweg. Gewinnmitnahmen setzten jedoch ein und verhinderten, dass sich der Ausbruch manifestieren konnte. Kurzzeitig drohten Stimmung und Kurs zu kippen. Doch der Wind drehte abermals – die Nordex-Aktie nimmt erneut Anlauf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nordex 50,02 EUR +2,34 % Lang & Schwarz

Nordex – Gelingt der Ausbruch im 2. Versuch?

An den Nordex-Zahlen gab es bekanntlich nichts zu bemängeln. Der Start ins Jahr 2026 war herausragend. Um noch einmal zwei Punkte herauszuheben: Der Umsatz legte im 1. Quartal 2026 im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 1,587 Mrd. Euro zu. Das EBITDA verbesserte sich deutlich auf 130,7 Mio. Euro, nach 79,6 Mio. Euro im 1. Quartal 2025.

Der Markt war verzückt. Die Aktie nahm Fahrt auf und brach über den markanten Widerstand von 47 Euro aus, der zum damaligen Zeitpunkt zudem die obere Begrenzung einer ansteigenden Dreiecksformation (orange) darstellte. Als dann auch noch die 50 Euro mit Wucht und Vehemenz übersprungen wurden, schien der Ausbruch gelungen. Es kam jedoch anders. Gewinnmitnahmen verhinderten eine Fortsetzung der Bewegung.

Nordex Aktienchart

Doch auch in dieser aus charttechnischer Sicht durchaus heiklen Phase bewies die Aktie Stärke. Nordex gelang es, den Rücksetzer weitgehend auf 47 Euro zu begrenzen. Das mit dem Ausbruch installierte Kaufsignal blieb intakt.  

Für Nordex muss es in der aktuellen Situation darum gehen, den Vorstoß über die markante Widerstandszone 50 Euro / 51 Euro voranzutreiben – und das entscheidend. Ein erneutes Scheitern könnte Abgaben auf der Unterseite provozieren. Ein Rücksetzer unter die 47 Euro wäre vor diesem Hintergrund ein Warnsignal. Die zentrale Unterstützung ist unverändert in den Bereich von 42 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Im Nachgang zur Zahlenveröffentlichung äußerten sich zahlreiche Analysten. So hoben die Analysten von Deutsche Bank Research ihr Kursziel für die Aktie von 58 Euro auf 59 Euro an. Das Votum lautet unverändert „buy“. Deutlich zurückhaltender ist man unverändert im Hause Bernstein Research. Die US-amerikanischen Analysten bestätigten ihr Votum „market-perform“ und das Kursziel von 40 Euro.  

Bn-Redaktion/mt
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