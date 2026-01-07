Zukunft der Krebstherapie:
Warum diese NASDAQ-Aktie jetzt im Januar eine außergewöhnliche Einstiegschance bietet
Novo Nordisk mit Raketenstart ins neue Jahr

07.01.2026, 12:20 Uhr

Novo Nordisk mit Raketenstart ins neue Jahr: Ist es die Trendwende oder nur ein laues Lüftchen?
© 2026 Novo Nordisk A/S / Montage und Verpackung von Endprodukten. Teil eines Gesamtprojekts in Kalundborg. Das gesamte Projekt soll voraussichtlich 2027 abgeschlossen werden.
Das Börsenjahr 2025 werden die Aktionäre des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk nicht in bester Erinnerung behalten. Eine veritable Korrektur machte der Aktie des einstigen Überfliegers zu schaffen. Gründe für den kurstechnischen Abstieg gab es einige. Einige waren hausgemacht, andere das Ergebnis eines immensen Wettbewerbsdrucks.
Umso überraschender mag das aktuelle Comeback der Dänen zunächst sein. Novo Nordisk erwischte einen Start nach Maß ins neue Börsenjahr. Doch dieser zeichnete sich bereits Ende des letzten Jahres ab.

In unserer letzten Kommentierung zu Novo Nordisk an dieser Stelle am 25. Dezember thematisierten wir,  dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) eine Abnehmpille von Novo Nordisk zugelassen hat. In der Tablette ist der gleiche Wirkstoff wie in den Wegovy-Spritzen enthalten. Mit dem oral einzunehmenden Präparat schaffte Novo Nordisk eine Alternative zu den bis dato geläufigen Injektionsvarianten.

Von der Zulassung bis zur Markteinführung dauerte es nicht lange. Mittlerweile ist Novo Nordisk mit der „Wegovy-Tablette“ im US-Markt präsent. Die rasche Markteinführung dürfte maßgeblich zu den satten Kursgewinnen der Pharmaaktie beigetragen haben. Der Markt steckt immense Hoffnungen in das Unterfangen der Dänen. Die Verkaufszahlen müssen diese Hoffnungen nun jedoch untermauern, Damit dürfte auch die Frage, ob es sich bei der aktuellen Erholung um eine beginnende Trendwende handelt oder nur um ein laues Lüftchen, eine Antwort finden. 

Novo Nordisk Aktienchart

Novo Nordisk - Ist es die Trendwende oder nur ein laues Lüftchen?

Der obere Chart macht deutlich, dass die Aktie (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) in den letzten Tagen kräftige Kursgewinne verzeichnete und sich eindrucksvoll von der wichtigen Unterstützung von 40 Euro lösen konnte. Nach genauerer Betrachtung der Lage kommt man allerdings zum Ergebnis, dass aus charttechnischer Sicht noch nicht viel passiert ist. 

Immerhin hat die Aktie ihren bis dato dominierenden Abwärtstrend (rot dargestellt) verlassen können. Dieser Aspekt ist zwar überaus positiv, doch der Ausbruch muss sich bestätigen. Hierzu muss die Aktie mit Vehemenz über die 50 Euro – noch besser wäre ein Ausbruch über die 53,5 Euro (Hoch aus dem September 2025). 

Zusammengefasst

Novo Nordisk hat die große Chance, gleich zu Jahresbeginn die Trendwende zu vollziehen. Hierzu muss es für die Aktie deutlich über die Widerstände von 50 Euro und 53,5 Euro gehen. Rücksetzer sollten möglichst eng begrenzt bleiben. Sollte die Aktie doch unter die 40 Euro setzen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

