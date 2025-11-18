Novo Nordisk unter Druck

Novo Nordisk unter Druck: Kracht es hier bald gewaltig?
Foto von Christine Sandu auf Unsplash
Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk ergeht sich seit Monaten in einer nicht enden wollenden Korrektur. Die Abwärtsbewegung wurde immer wieder durch negative Nachrichten und schwache Fundamentaldaten befeuert. Stellvertretend sei auf die Zahlen zum 3. Quartal 2025 verwiesen. In Anbetracht der langwierigen Abwärtsbewegung mag sich der eine oder andere bereits eine erlösende Marktbereinigung herbeisehnen; auch wenn es bei dieser gegebenenfalls mächtig krachen könnte.
Die schwachen Zahlen für das 3. Quartal bzw. für den 9-Monats-Zeitraum 2025 thematisierten wir an dieser Stelle am 05. November ausführlich. 

Novo Nordisk sah sich bekanntlich aufgrund des schwachen September-Quartals abermals gezwungen, die Prognose für das Gesamtjahr 2025 nach unten anzupassen. Die im Rahmen der Q3-Daten-Veröffentlichung angepasste Prognose sieht nunmehr ein Wachstum des operativen Ergebnisses (währungsbereinigt) von 4 Prozent bis 7 Prozent vor. Noch im September hatte Novo Nordisk ein EBIT-Wachstum in Höhe von 4 Prozent bis 10 Prozent erwartet.

Der Markt klammert sich ein wenig an das initiierte Kostensenkungsprogramm des dänischen Pharmaunternehmens. Dieses könnte sich über kurz oder lang positiv auf der Ergebnisseite niederschlagen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Novo Nordisk muss es gelingen, wieder mehr Schwung in die Umsatzentwicklung zu bekommen. Die Metsera-Übernahme scheiterte bekanntlich recht kläglich. Pfizer gewann das Tauziehen. Letztendlich kann Novo Nordisk angesichts des hohen Transaktionsvolumens womöglich aber sogar froh sein, dass Pfizer das Rennen machte.  

Die aktuellen Analystenkommentare spiegeln eine zunehmende Skepsis wider. So bestätigten die Analysten von Berenberg zwar ihr Votum „buy“ für die Aktie, doch das Kursziel senkten sie von 425 Dänische Kronen auf 400 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 53,56 Euro). Auch die Analysten der DZ Bank schraubten am Kursziel. Sie senkten den fairen Wert von 333 Dänische Kronen auf 313 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 41,91 Euro). Das Votum lautet unverändert „halten“. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten hingegen ihr Votum „neutral“ für die Aktie. Das Kursziel beließen sich bei 315 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 42,18 Euro).

Novo Nordisk muss es gelingen, über einen positiven Newsflow einen Stimmungsumschwung herbeizuführen. Der Blick auf den Chart lässt jedoch kurzfristig nicht viel Gutes erwarten. Ein Rücksetzer unter die 40 Euro droht. Sollte es hierzu kommen, könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Kursbereich von 35 Euro ausdehnen. Auch ein Test der 30 Euro kann in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden. Um das Chartbild aufzuhellen, bedarf es unverändert eines Vorstoßes über die 50 Euro.

Bn-Redaktion/mt
