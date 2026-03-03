Staatlich gefördert:
Startet hier Kanadas nächster Lithium-Champion?
Nun wird es brenzlig

Bayer-Aktie fällt unter 40 Euro. Das sind die nächsten Kursziele 03.03.2026, 14:33 Uhr

Nun wird es brenzlig: Bayer-Aktie fällt unter 40 Euro. Das sind die nächsten Kursziele
Die Bayer-Aktie feierte in den letzten Wochen und Monaten ein beeindruckendes Comeback. Notierte die Aktie Ende November 2025 noch im Kursbereich von 26 Euro bis 27 Euro, kratzte sie zuletzt am Kursbereich von 50 Euro. Die Bewegung war überhitzt. Diese imposante Rallye verlangte nach einer Korrektur. Und die kam mit Wucht!
In den letzten Handelstagen wurde jede Menge charttechnisches Porzellan zerschlagen. Dass die Bayer-Aktie nun auch noch unter die Marke von 40 Euro abrutschte, destabilisiert die Situation noch einmal deutlich und könnte zudem für weiteren Abgabedruck sorgen. 

Bayer – Aktie fällt unter 40 Euro. Das sind die nächsten Kursziele

Unsere letzte Kommentierung zur Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) überschrieben wir am 07. Februar an dieser Stelle mit „Comeback nimmt Form an. So könnte es weitergehen“. Zum damaligen Zeitpunkt setzte die Aktie den Widerstandsbereich von 46,8 Euro unter Druck. Dieser verstellte der Bayer-Aktie damals noch den Weg in Richtung 50 Euro. Der zu diesem Zeitpunkt noch intakte kurzfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt) sorgte zunächst für klare Verhältnisse. Die Tür in Richtung 50 Euro öffnete sich. Das vorerst letzte Kapitel der Rallye begann.

Bayer Aktienchart

Mittlerweile stellt sich die Lage ein wenig anders dar. Die Aktie hat das Momentum verloren. Der Kursrallye wurde sozusagen der Stecker gezogen. Gewinnmitnahmen dominieren noch immer das Handelsgeschehen und zwingen die Aktie in die Knie. Aktuell rutscht die Bayer-Aktie unter die Marke von 40 Euro. Das damit ausgelöste Verkaufssignal könnte das Handelsgeschehen in den nächsten Tagen bestimmen.

In den letzten Tagen wurden eminent wichtige Unterstützungen durchschlagen. Vor allem der Verlust der Marken 46,8 Euro, 41,8 Euro und 40 Euro „schmerzt“ aus charttechnischer Sicht. Doch es könnte noch dicker kommen. Aktuell droht der Aktie eine Ausdehnung der Bewegung auf 35 Euro. Allerdings ist auch ein Anlaufen der 30 Euro nicht gänzlich auszuschließen. Um die Lage etwas zu stabilisieren, sollte es zumindest über die 41,8 Euro gehen.

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten kürzlich noch einmal ihr Votum „neutral“ für die Bayer-Aktie. Das Kursziel hoben sie indes deutlich von 32 Euro auf 48 Euro an. Die Analysten der DZ Bank senkten den fairen Wert für die Aktie von 51 Euro auf 42 Euro. Die Aktie wurde von „kaufen“ auf „verkaufen“ herabgestuft.

Bn-Redaktion/mt
