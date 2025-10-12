Anzeige
Nur der Beginn? Gold und Silber straucheln

12.10.2025, 09:22 Uhr

Nur der Beginn? Gold und Silber straucheln: Steht diese Gold-Silberaktie vor einem Kursdebakel?
© bn Symbolbild
Die letzte Handelswoche hatte es in sich. Gold markierte neue Rekorde und Silber durchbrach die Marke von 50 US-Dollar. Es herrschte Eitelsonnenschein im Edelmetallsektor. Am Donnerstag wurde es dann doch etwas ruppig. Den neuen Rekorden folgte ein veritabler Preisrücksetzer. Die Rallye schien ein abruptes Ende zu nehmen. Doch am Freitag drehte sich die Stimmung abermals. Trumps Zolldrohungen in Richtung China scheuchte Anleger und Investoren auf. Gewinne wurden mitgenommen. Die Aktienindizes gerieten unter Druck.  Sichere Häfen wurden angesteuert. Und zu diesen sicheren Häfen gehört neben Gold auch Silber. Im Ergebnis konnte Gold die Handelswoche oberhalb von 4.000 US-Dollar beenden. Silber gelang es, die Handelswoche oberhalb von 50 US-Dollar abzuschließen. Aus charttechnischer Sicht war das eminent wichtig.
Pan American Silver 33,18 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Silber 50,24 USD +1,91 % Lang & Schwarz
Gold 4.018,30 USD ±0,00 % Forex

Die nächste Handelswoche wirft ihre Schatten voraus. Der fortgesetzte Shutdown der US-Bundesbehörden sowie die Zolldrohungen Trumps in Richtung China sägen an der Rallye der Aktienmärkte. Sollten sich Sorgen und Ängste unter Investoren und Anlegern weiter Bahn brechen, könnten Gold und Silber durch die Decke gehen. Das Überschreiten charttechnisch und auch psychologisch relevanter Marken (Gold 4.000 US-Dollar und Silber 50 US-Dollar) könnte den Aufwärtsbewegungen beider Edelmetalle weiteren Schub geben. Sowohl Gold als auch Silber sind noch nicht „fertig“. Weitere Preisanstiege sollten nicht überraschen. Insofern bieten die Aktien der Gold-Silberproduzenten weiterhin Potenzial. Zu den spannendsten Produzenten zählt unverändert die kanadische Pan American Silver. Dennoch könnte es kurzfristig für sie turbulent werden.

Pan American Silver – Steht diese Produzentenaktien vor einem Kursdebakel?

Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) arbeitet sich nach dem Vorstoß über die 35 US-Dollar am markanten Preisbereich von 40 US-Dollar ab.

Aktienanalyse im Chart

Der obere Chart zeigt deutlich, dass die 40 US-Dollar eine besondere Herausforderung für die Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzenten sind. Die Aktie klopfte diesen Kursbereich zwar weich, doch der entscheidende Vorstoß wollte ihr nicht gelingen. Stattdessen setzten zuletzt erste Gewinnmitnahmen ein. Das wirft Fragen auf.

Zusammengefasst

Die Gewinnmitnahmen im Edelmetallsektor sollte man noch nicht überbewerten. Doch außer Acht lassen sollte man sie auch nicht. In Bezug auf die Aktie von Pan American Silver gilt: Die Marke von 40 US-Dollar stellt sich bislang als Herausforderung dar. Ein Vorstoß über die 40 US-Dollar würde das Chartbild auf der Oberseite klären. Hingegen sollten  Ausflüge unter die 35 US-Dollar tunlichst vermieden blieben, damit Pan American Silver nicht doch noch in Bedrängnis gerät.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
