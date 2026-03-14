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Öl-Schock

So positionieren sich die Hedgefonds 14.03.2026, 12:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tanker
© Bild von Mohamed Aly auf Pixabay
Der Krieg im Nahen Osten erschüttert die globalen Energiemärkte und sorgt für extreme Bewegungen beim Ölpreis. Hedgefonds erhöhen ihre Wetten auf steigende Preise so stark wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig droht die Blockade einer der wichtigsten Öltransportrouten der Welt die Versorgung weiter zu destabilisieren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Öl (WTI) 102,70 USD +4,80 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 104,00 USD +2,58 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Hedgefonds bauen Rekord-Wetten auf steigende Ölpreise auf

Hedgefonds haben ihre optimistischen Wetten auf steigende Ölpreise so stark ausgeweitet wie seit sechs Jahren nicht mehr. Daten von ICE Futures Europe zeigen, dass Geldverwalter ihre Netto-Long-Positionen auf Brent-Öl in der Woche bis zum 10. März um 65.438 Kontrakte auf insgesamt 351.032 erhöhten. Damit erreichte die bullische Positionierung den höchsten Stand seit Februar 2020. Auch auf dem US-Markt nahm die Zuversicht deutlich zu: Laut Daten der Commodity Futures Trading Commission stiegen die optimistischen Positionen auf US-Rohöl auf ein Acht-Monats-Hoch. Hintergrund ist eine der volatilsten Wochen am Ölmarkt seit Jahren.

Krieg bringt zentrale Ölroute nahezu zum Stillstand

Der Krieg mit Iran hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Der Straß von Hormus, durch den normalerweise rund ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung transportiert wird, ist seit fast zwei Wochen nahezu blockiert. Viele Marktteilnehmer hatten ursprünglich erwartet, dass die militärische Offensive der USA und Israels begrenzt bleiben würde. Stattdessen kam es zu massiven Störungen im Energiehandel. Millionen Barrel Rohöl stecken derzeit im Persischen Golf fest, während Tankerbewegungen stark eingeschränkt sind.

Produzenten drosseln Förderung – Märkte reagieren nervös

Die Folgen für die Ölindustrie sind erheblich. Große Förderländer der Region mussten ihre Produktion drosseln, da Lagerkapazitäten zunehmend ausgelastet sind. Gleichzeitig geraten Raffinerien unter Druck, einige sollen bereits Verträge nicht erfüllen können. In den Finanzmärkten schossen mehrere Volatilitätsindikatoren auf den höchsten Stand seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Algorithmische Händler bauten aggressive Long-Positionen auf, während Händler ihr Risiko im Optionshandel reduzierten.

Militärische Eskalation verstärkt die Unsicherheit

Die militärische Lage verschärfte sich weiter, nachdem US-Streitkräfte Ziele auf der iranischen Insel Kharg angegriffen haben. Dort werden laut Experten etwa 90 % der iranischen Ölexporte abgewickelt. Der US-Präsident erklärte: „Die amerikanischen Streitkräfte haben einen der stärksten Bombenangriffe in der Geschichte des Nahen Ostens durchgeführt.“ Zugleich warnte er, die Energieinfrastruktur könne künftig ebenfalls ins Visier geraten, falls Iran weiterhin den Schiffsverkehr behindere.

Ölpreise steigen über 100 Dollar – weltweite Folgen spürbar

Die Spannungen treiben die Preise weiter nach oben. Brent-Öl notierte erneut über 100 Dollar pro Barrel, dem höchsten Niveau seit mehr als drei Jahren. Gleichzeitig erreichen US-Rohöl-Futures den höchsten Stand seit Juli 2022. Die Auswirkungen sind bereits weltweit zu spüren: In Asien kämpfen mehrere Länder mit Engpässen bei Kochgas und Treibstoffen. In den USA kletterte der durchschnittliche Benzinpreis auf 3,63 Dollar pro Gallone, den höchsten Stand seit Mai 2024.

Bn-Redaktion/ts
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