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Ölpreis-Chaos

Lügt Trump für einen besseren Ölpreis? 23.03.2026, 13:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölplattform
© Symbolbild Ölplattform
Die Ölpreise erleben derzeit extreme Ausschläge wie selten zuvor. Politische Aussagen treffen auf eine ohnehin angespannte Versorgungslage und verstärken die Unsicherheit. Besonders die Straße von Hormus bleibt der entscheidende Faktor für die globale Energieversorgung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Öl (WTI) 90,92 USD -8,63 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 103,17 USD -8,24 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Heftige Marktreaktionen nach politischen Signalen

Die Ölpreise gerieten massiv unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump Gespräche über ein mögliches Ende des Konflikts im Nahen Osten angedeutet hatte. Kurzzeitig brach der Preis für Brent-Rohöl um bis zu 14 % ein und fiel auf 96 Dollar pro Barrel. Diese Bewegung wurde jedoch teilweise wieder korrigiert, nachdem der Iran jegliche Verhandlungen dementierte. Auch die europäischen Erdgaspreise reagierten zunächst mit starken Verlusten, bevor sie sich wieder stabilisierten.

Straße von Hormus als zentraler Risikofaktor

Seit Beginn der Eskalation Ende Februar befindet sich der Energiemarkt im Ausnahmezustand. Die faktische Blockade der Straße von Hormus hat rund ein Fünftel der globalen Öl- und LNG-Lieferungen beeinträchtigt. Die Internationale Energieagentur bezeichnet die Lage bereits als die „größte Störung der Ölversorgung in der Geschichte“. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung sorgt für extreme Preisschwankungen und hohe Nervosität unter Marktteilnehmern.

Politische Einflussnahme auf den Ölpreis

Die US-Regierung versucht seit Wochen aktiv, den Preisanstieg zu bremsen. Neben verbalen Interventionen wurden strategische Ölreserven freigegeben und Sanktionen gegen iranisches und russisches Öl teilweise gelockert. Trumps jüngste Aussagen werden von Marktbeobachtern ebenfalls als Versuch gewertet, die Preise zu drücken. Ein Analyst brachte es auf den Punkt: „Der Markt ist im völligen Chaos.“ Gleichzeitig zeigen die Maßnahmen, wie stark politische Kommunikation kurzfristig auf Rohstoffpreise wirken kann.

Widersprüchliche Signale verschärfen Unsicherheit

Während Trump von „produktiven Gesprächen“ über eine vollständige Lösung sprach, stellte der Iran klar, dass es keinerlei Verhandlungen mit den USA gebe. Bereits zuvor hatte Trump angedeutet, militärische Aktivitäten reduzieren zu wollen, gleichzeitig jedoch mit Angriffen gedroht, sollte die Straße von Hormus nicht wieder geöffnet werden. Ein Experte kommentierte: „Trump versucht ganz offensichtlich, den Preis nach unten zu reden.“ Die tatsächliche Kontrolle über die Situation liege jedoch nicht bei den USA.

Ausblick: Entspannung möglich, aber Risiken bleiben

Eine mögliche Deeskalation könnte die Energieversorgung schrittweise normalisieren. Dennoch bleibt unklar, wann Reedereien wieder bereit sind, die gefährliche Route zu nutzen. Selbst bei einer Beruhigung dürfte es Zeit brauchen, bis sich Lieferketten stabilisieren. Parallel dazu haben große Investmentbanken ihre Prognosen angepasst: Goldman Sachs erwartet nun einen durchschnittlichen Ölpreis von 85 Dollar pro Barrel, zuvor waren es 77 Dollar. Die Märkte bleiben damit weiterhin stark von geopolitischen Entwicklungen abhängig.

Bn-Redaktion/ts
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