Ölpreise explodieren wegen Nahost-Konflikt

02.03.2026, 11:41 Uhr

Ölpreise explodieren wegen Nahost-Konflikt: BP, Shell & Co. legen kräftig zu
© Foto von Moritz Kindler auf Unsplash
Die Märkte verarbeiten zur Stunde die Entwicklungen rund um den militärisch eskalierten Iran-Konflikt. Sichere Häfen wie Gold und Silber legten kräftig zu. Aktienindizes setzten hingegen deutlich zurück. Besonders massiv sind jedoch die Verwerfungen am Ölmarkt.
Brent Öl und WTI Öl reagierten mit heftigen Aufschlägen auf die jüngsten Geschehnisse. Wie hoch der Risikoaufschlag letztendlich ausfallen wird, bleibt abzuwarten und wird maßgeblich von den weiteren Entwicklungen abhängen. Aktuell sieht es nicht nach einer schnellen Beruhigung der Lage aus.

Speziell die Straße von Hormus steht im Fokus des Ölmarktes. Durch die Meerenge werden große Mengen Rohöl verschifft. Alternativrouten sind begrenzt. Entsprechend dürften sich die Risikoaufschläge maßgeblich daran orientieren, wie lange die Schifffahrt auf der Straße von Hormus beeinträchtigt ist. 

Stellvertretend für die Situation am Ölmarkt beleuchten wir die Lage bei Brent Öl. Bereits in den letzten Tagen verstärkte der Ölpreis den Druck auf der Oberseite und überwand dabei die wichtigen Preisbereiche 70 US-Dollar und 72 US-Dollar. Damit öffnete sich aus charttechnischer Sicht die Tür in Richtung 80 US-Dollar. Die Eskalation im Iran-Konflikt beschleunigte den Ölpreis. Kurzzeitig ging es für Brent Öl bereits über die 80 US-Dollar. Wie schlimm kann es noch werden? Man muss es so klar sagen - vor dem Hintergrund der aktuellen Situation sollten auch dreistellige Ölpreise nicht kategorisch ausgeschlossen werden.

BP Aktienchart

BP, Shell & Co. legen kräftig zu

Die Reaktion der Aktien der Ölproduzenten fällt entsprechend aus. BP, Shell & Co. legen zur Stunde deutlich zu. Schauen wir uns einmal die BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) genauer an.

BP konnte zuletzt den markanten Widerstandsbereich 4,70 GBP / 4,75 GBP aufbrechen. Der Weg in Richtung 5 GBP war damit frei. Aktuell setzt die Aktie den Widerstandsbereich um 5 GBP massiv unter Druck. Ein Ausbruch scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Gelingt der Vorstoß, könnte es für die BP-Aktie rasch in Richtung 5,5 GBP / 5,6 GBP gehen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Ein Rücksetzer unter die 4,70 GBP sollte dabei tunlichst vermieden werden. Sollte es hierzu kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die BP-Aktie unverändert mit „neutral“ ein, hoben aber ihr Kursziel für die BP-Aktie von 500 Pence auf 520 Pence an. 

Bn-Redaktion/mt
