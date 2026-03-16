Ölpreise haussieren zu Wochenbeginn

Massive Kursgewinne für BP – Die nächsten Kursziele 16.03.2026, 10:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise haussieren zu Wochenbeginn: Massive Kursgewinne für BP – Die nächsten Kursziele
© Bild: istockphoto.com/jetcityimage
Der Iran-Krieg hält den Ölmarkt auch zu Wochenbeginn in Atem. Ein schnelles Ende der militärischen Auseinandersetzung ist nicht zu erwarten. Die Hoffnungen, dass dem Iran kurzfristig „die Puste“ ausgehen wird, zerschlagen sich zusehends.
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Name Aktuell Diff. Börse
BP 6,222 EUR -2,38 % Lang & Schwarz
Öl (WTI) 96,64 USD -5,44 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 103,55 USD -0,43 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Statt eines schnellen Endes droht vielmehr eine weitere Eskalation. Um den Iran weiter unter Druck zu setzen, drohte US-Präsident Trump mit weiteren Angriffen auf die iranische Insel Kharg. Die Insel war bereits Ziel von US-Angriffen. Dabei standen aber militärische Ziele im Fokus. Auf der Insel sind zudem wesentliche Teile der exportorientierten Ölinfrastruktur des Irans konzentriert. Diese könnten nun bei einer weiteren Angriffswelle der USA ins Visier genommen werden – das hätte für den Ölmarkt womöglich dramatische Konsequenzen.

Brent Öl treibt im frühen Montagshandel den Ausbruch über die 100 US-Dollar weiter voran. Mit aktuell 106 US-Dollar hat sich der Ölpreis bereits deutlich von der psychologisch relevanten Marke entfernt. Einer Fortsetzung des Preisanstiegs scheint nichts im Weg zu stehen.

Die Aktienkurse der Ölproduzenten profitieren maßgeblich von den aktuellen Entwicklungen. Stellvertretend für den Sektor beleuchten wir an dieser Stelle BP. Der Aktie gelang es zuletzt, weitere Hürden zu überspringen.

Chartanalyse

BP-Aktie legt massiv zu – Die nächsten Kursziele

Der BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) gelang es in den letzten Tagen, das Momentum hochzuhalten. Im Vergleich zur letzten Kommentierung (02. März) weitete sie ihre Kursgewinne deutlich aus.

Nach dem Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich 4,70 GBP / 4,75 GBP zündete BP den Kursturbo. Rasch wurde der Widerstand bei 5 GBP einkassiert. Die Tür in Richtung der nächsten zentralen Zone öffnete sich. Aktuell klopft die BP-Aktie mit Vehemenz an den stark ausgebildeten Widerstandsbereich von 5,5 GBP / 5,7 GBP an. Sollte auch dieser aufgebrochen werden, ist der Weg in Richtung 6 GBP frei. Ob des fortgeschrittenen Stadiums der Bewegung ist jederzeit mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Diese sollten im besten Fall auf 5 GBP begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs werden zuversichtlicher. Sie hoben das Kursziel für BP von 490 Pence auf 540 Pence an. Das Votum lautet indes unverändert „buy“. Die Analysten von Berenberg bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 520 Pence.

Bn-Redaktion/mt
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