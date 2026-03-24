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Ölpreise nach Schwächeanfall wieder obenauf

Nehmen BP, Shell & Co. ihre Rallyebewegungen wieder auf? 24.03.2026, 13:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise nach Schwächeanfall wieder obenauf: Nehmen BP, Shell & Co. ihre Rallyebewegungen wieder auf?
© BN: Digitale Illustration
US-Präsident Trump wirbelte die Finanzmärkte – und hier vor allem den Ölsektor – kräftig durcheinander. Erst richtete er am Wochenende ein knallhartes Ultimatum an den Iran, nur um im Verlauf des Montags einen Rückzieher zu machen. Dieser Rückzieher brachte die Ölpreise in die Bredouille. So verlor insbesondere Brent Öl gestern kräftig und rutschte dabei auch unter die wichtige Marke von 100 US-Dollar.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Shell 34,25 GBP +2,23 % TTMzero RT
Öl (Brent) 99,76 USD -0,58 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Wer nun allerdings auf eine ausgeprägte Korrektur der Ölpreise setzt, wird bis dato enttäuscht. Brent Öl erholte sich zwischenzeitlich wieder und kehrte über die 100 US-Dollar zurück. Die Gemengelage als solches bleibt angespannt. Die Situation ist nicht gelöst. Daran ändert auch Trumps vermeintlicher Rückzieher nichts. Die fortschreitende Zerstörung der Infrastruktur der Ölindustrie in der Region und die Beeinträchtigung der Schifffahrt in der Straße von Hormus halten die Ölpreise hoch.

Von den hohen Ölpreisen profitieren die Aktien der Ölproduzenten; nicht zuletzt Shell

Shell Aktienchart in der kostenlosen Börsennews Aktienanalyse

Shell plc. – Nimmt die Aktie die Rallyebewegung wieder auf?

In der letzten Kommentierung zur Shell-Aktie (WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0) am 09. März thematisierten wir das starke Kaufsignal, das sich mit dem Ausbruch über die Zone 29 GBP / 30 GBP installierte. Wir haben erneut einen 5-Jahres-Chart bemüht, um die Konstellation adäquat darzustellen.  

Der Chart zeigt deutlich, dass das Kaufsignal sofort seine Wirkung entfaltete und die Aktie in Richtung 35 GBP trieb. Erste Gewinnmitnahmen setzten mit dem Erreichen der 35 GBP ein. Ob es sich hierbei um temporäre Störfeuer oder aber um den Beginn einer ausgeprägten Konsolidierung handelt, bleibt noch abzuwarten. Solange sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 30 GBP / 29 GBP abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Sollte es hingegen unter die 29 GBP gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Ein Vorstoß über die 35 GBP würde die Wiederaufnahme der Rallye einläuten. Gleichzeitig würde sich für die Shell-Aktie das Tor in Richtung 40 GBP öffnen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays haben das Kursziel für die Shell-Aktie von 4.000 Pence auf 4.500 Pence angehoben. Das Votum lautet nach wie vor „overweight“. Die Analysten von JPMorgan stufen Shell ebenfalls mit „overweight“ ein. Das Kursziel der US-Amerikaner für die Shell-Aktie lautet indes „nur“ 3.600 Pence.

Bn-Redaktion/mt
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