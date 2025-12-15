Ölpreise unter Druck

Ölpreise unter Druck: Wie schlimm wird es für BP, Shell & Co.?
© Bild von Talpa auf Pixabay
Für die Ölpreise brechen außerordentlich spannende Handelstage an. Brent-Öl und WTI-Öl stehen massiv unter Druck. Beleuchten wir an dieser Stelle die Situation bei Brent-Öl.
Der Ölpreis bewegt sich seit geraumer Zeit in einer Handelsspanne von 60 US-Dollar bis 65 US-Dollar. In der aktuellen Phase scheint er unfähig, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Fundamentale Belastungsfaktoren gibt es einige. Die Sorge vor einer Überversorgung des Marktes wurde nicht zuletzt durch die Fördermengenausweitungen der OPEC+ Staaten befeuert. Doch nicht nur die führenden Staaten der OPEC+ drehten die Ölhähne in der Vergangenheit weiter auf. Auch außerhalb der OPEC(+) sprudeln die Ölquellen. So liegt die US-Rohölproduktion aktuell nahe dem Rekordniveau. Kurzum. Die Sorgen vor einer Überversorgung, vor einem Angebotsüberschuss, sind durchaus berechtigt; zumal die Nachfrageseite schwächelt. 

Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte zurück. Sollte es für Brent-Öl unter die kritische Marke von 60 US-Dollar gehen, könnte es ungemütlich werden. Im Bereich von 58 US-Dollar findet sich noch eine untergeordnete Unterstützung. Sollte auch diese unterboten werden, könnte Brent Öl-auf 52 US-Dollar oder gar 46,5 US-Dollar durchgereicht werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 65 US-Dollar und im Nachgang über die 70 US-Dollar.  

Die schleppende Entwicklung der Ölpreise limitiert die Aktien der Ölproduzenten. Stellvertretend blicken wir auf BP.

Wie schlimm wird es für BP, Shell & Co.?

Der untere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis verdeutlicht die überaus spannende charttechnische Konstellation der BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5).

BP Aktienchart

Mitte November hatte die BP-Aktie die große Chance, mit einem beherzten Sprung über die 4,7 GBP (markantes Februar-Hoch) eine wichtige Weichenstellung zu erzwingen. Die Aktie scheiterte. Gewinnmitnahmen kamen auf und setzten der Aktie zu. Aus charttechnischer Sicht ist es eminent wichtig, dass sie oberhalb von 4 GBP verbleibt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Mit einem Sprung über die 4,7 GBP würde sich die Tür auf der Oberseite weit geöffnet. Ein mögliches Bewegungsziel wäre dann der Kursbereich von 5,4 GBP.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten unlängst ihr Votum „overweight“. Das Kursziel hoben sie von 525 Pence auf 590 Pence an. Etwas zurückhaltender sind die Analysten von Goldman Sachs. Deren Votum lautet „buy“ und das Kursziel 470 Pence.

Bn-Redaktion/mt
