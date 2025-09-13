Oracle – Aktie in Nöten

Oracle – Aktie in Nöten: Folgt der Kursrallye nun ein mächtiger Abverkauf?
© Bild: istockphoto.com/Cristi Croitoru
Als Oracle am Dienstag (09. September) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal (3-Monats-Zeitraum zum 31. August 2025) des Fiskaljahres 2026 vorlegte, kannte die Aktie kein Halten mehr. Sie ging steil. Kurzzeitig hatte die Aktie der Schwerkraft entsagt; so schien es zumindest. Mittlerweile sind ein paar Tage ins Land gegangen. Der Staub hat sich gelegt. Und die Schwerkraft zeigt auch wieder Wirkung.
Oracle – Folgt der Kursrallye nun ein mächtiger Abverkauf?

Die Zahlen thematisierten wir an dieser Stelle im Kommentar vom 10. September. Oracle wusste in allen Punkten zu überzeugen. Vor allem wurde die Umsatzentwicklung und die Prognose für das Gesamtjahr des Unternehmensbereiches Cloud-Infrastruktur  vom Markt positiv aufgenommen. Das war der Treibstoff für die kurze aber heftige Zahlenrallye bei Oracle (WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC).

Charttechnische Lage prekär

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen pulverisierte die Aktie das markante Widerstandscluster um 260 US-Dollar. Selbst die psychologisch relevante Marke von 300 US-Dollar stellte keine Herausforderung dar. Die Oracle-Aktie riss dabei eine riesige Kurslücke auf. Diese Kurslücken haben die Eigenschaft, dass sie über kurz oder lang gern einmal wieder geschlossen werden. Und möglicherweise zeichnet sich dieses Szenario nun für Oracle ab, denn in den letzten Handelstagen verzeichnete die Aktie kräftige Abgaben. Sollte sich das drohende Szenario des Schließens der Kurslücke tatsächlich entwickeln, dürfte es für die Aktie in den nächsten Tagen und Wochen turbulent werden.

Chartanalyse

Die Kurslücke hat ein gewaltiges Ausmaß. Sie umfasst gut 70 US-Dollar. Ihren Ausgangspunkt hatte sie im Bereich von 240 US-Dollar. Dieser Kursbereich wäre das erklärte Ziel. Der Zone um 240 US-Dollar vorgelagert befindet sich im Bereich von 260 US-Dollar das bereits thematisierte ehemalige Widerstandscluster. Um das bärische Szenario abzuwenden, bedarf es der Ausbildung neuer Hochs jenseits der 345 US-Dollar.

Kurzum

Die Zahlen haben ihren Zauber verloren. Für Oracle muss es darum gehen, rasch einen Korrekturboden zu finden. Anderenfalls droht eine Bewegung auf 260 US-Dollar oder 240 US-Dollar.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank hoben den fairen Wert für Oracle von 280 US-Dollar auf 360 US-Dollar an. Das Votum lautet unverändert kaufen. Die Analysten von JPMorgan sind da etwas zurückhaltender. Deren Votum lautet unverändert „neutral“. Das Kursziel passten sie indes von 210 US-Dollar auf 270 US-Dollar an.

Bn-Redaktion/mt
