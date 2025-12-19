Oracle in der Bredouille

Gewaltiges Abwärtsmomentum mahnt zur Vorsicht 19.12.2025, 08:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Oracle in der Bredouille: Gewaltiges Abwärtsmomentum mahnt zur Vorsicht
© Foto von Mohammad Rahmani auf Unsplash
Nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 schien die Aktie für einen kurzen Moment der Schwerkraft entsagt zu haben. Die Aktie schoss in Richtung 350 US-Dollar.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Oracle 162,16 EUR +5,75 % Lang & Schwarz

Ein unfassbares Aufwärtsmomentum brach sich damals im September Bahn. In dieser Phase schien die Aktie einem Sprung über die 400 US-Dollar näher zu sein als einem Abverkauf in Richtung 200 US-Dollar. Doch genau dieses Worst-Case-Szenario trat ein. Zunächst kam es schleichend und dann mit gewaltiger Vehemenz.

Die vor wenigen Tagen vorgelegten Zahlen für das 2. Quartal 2026 (wir berichteten im Kommentar vom 12. Dezember detailliert über den Finanzbericht) sollten der Aktie wieder neuen Schwung bringen. Es passierte jedoch das Gegenteil. Die Zahlen hielten den sehr hohen Erwartungen nicht stand. Gut ist nicht immer gut genug. Kurzum. Die Zahlen rissen keinen vom Hocker. Gleichzeitig preist der Markt immer stärker die Risiken des  Expansionskurses ein. Vor allem sorgen die hohen Investitionen in die KI-Infrastruktur mittlerweile für etwas Unbehagen. 

Oracle Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Oracle in der Bredouille - Gewaltiges Abwärtsmomentum mahnt zur Vorsicht

Die Oracle-Aktie (WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker-Symbol: ORC) steht seit September gewaltig unter Druck. Damals schnupperte die Aktie an der Marke von 350 US-Dollar. In den letzten Wochen sah sich die Aktie heftigen Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Aus charttechnischer Sicht schmerzte vor allem der Verlust der eminent wichtigen Unterstützungszone 260 US-Dollar / 250 US-Dollar. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltete daraufhin seine Wirkung. Die Aktie nahm die nächste wichtige Supportzone um 200 US-Dollar ins Visier. Doch auch diese Unterstützung hielt dem Druck nicht stand. Daraufhin rutschte die Aktie auf 175 US-Dollar ab. 

Immerhin versteht es die Oracle-Aktie bislang, diese wichtige Unterstützung zu verteidigen. Es ist aus charttechnischer Sicht einer der letzten Strohhalme. Die Aktie respektive die Bewegung ist massiv überverkauft. Die Zeit für eine stärkere Erholung ist reif um nicht zu sagen, sie ist überreif.

Zusammengefasst

Im besten Fall gelingt es Oracle, den Unterstützungsbereich von 175 US-Dollar zu verteidigen. Sollte es darunter gehen, würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 150 US-Dollar eröffnen. Ein Vorstoß der Aktie oberhalb von 200 US-Dollar wäre der erste Fingerzeig in Richtung Comeback. Eine nachhaltige Entspannung würde jedoch erst bei Oracle-Kursen oberhalb von 260 US-Dollar eintreten.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GV7DPQ
Ask: 0,84
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GV59RH
Ask: 3,85
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GV7DPQ GV59RH. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
3 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
4 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
5 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
7 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax – Jahresendrallye auf den letzten Drücker? Volkswagen Vz…

8:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Douglas-Aktie stürzt ab: Trotz Wachstum dickes Minus

Gestern 17:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI profitiert vom Reiseboom: Aktie vor Kurssprung?

Gestern 17:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus landet Mega-Deal: Spanien kauft 100 Helis!

Gestern 16:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Börse AG: Startet die Aktie in 2026 durch?

Gestern 15:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Oracles KI-Strategie: Datenzentren und Schulden

Gestern 12:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordzahlen reichen nicht mehr: Broadcom spaltet die Anleger

Gestern 12:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BP tauscht die Führung: Der Markt reagiert nervös

Gestern 11:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer