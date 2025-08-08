Palantir polarisiert Anleger

Palantir polarisiert Anleger: Hält der Hype?
© Symbolbild von FlyD auf Unsplash
Palantir bleibt einer der meistdiskutierten KI-Werte an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 160,30 EUR und einer Marktkapitalisierung von über 430 Milliarden USD stellt sich die Frage: Visionärer Wachstumswert oder überteuerter Hype?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Palantir 159,97 EUR +2,32 % Baader Bank

Umsatzwachstum bleibt stabil

Im zweiten Quartal 2025 erzielte Palantir einen Umsatz von 758 Millionen USD, ein Plus von 19 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis stieg auf 147 Millionen USD, während die Nettomarge bei soliden 16 % lag. Das Wachstum kam vor allem aus dem internationalen Geschäft, wo die Erlöse um 27 % zulegten. Besonders stark war die Nachfrage in Europa, angetrieben durch neue Verteidigungs- und Cybersicherheitsaufträge.

KI-Plattform als Wachstumstreiber

Der Hauptfokus liegt auf der Artificial Intelligence Platform (AIP), die seit 2023 schrittweise ausgerollt wird. Laut Unternehmensangaben hat sich die Zahl der zahlenden Unternehmenskunden im KI-Segment binnen Jahresfrist verdoppelt. Analysten schätzen, dass AIP bis 2027 bis zu 40 % des Konzernumsatzes beisteuern könnte. Kritiker warnen jedoch, dass viele Pilotprojekte noch keine langfristigen Verträge nach sich gezogen haben.

Bewertung auf Rekordniveau

Mit einem KGV von über 80 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von rund 25 ist Palantir aktuell einer der höchstbewerteten Softwarewerte. Top-Investoren wie Jim Cramer loben die Marktstellung („eine der beliebtesten Aktien im Universum“), während andere sie als „schön, aber teuer“ bezeichnen. Die Optionsmärkte zeigen erhöhte Aktivität – ein Hinweis auf kurzfristige Spekulation um den Kursverlauf nach den Quartalszahlen.

Expansion in Europa gewinnt Tempo

Palantir verstärkt seine Präsenz in der EU, unter anderem mit neuen Partnerschaften in Frankreich, Deutschland und Polen. Schwerpunkt sind Projekte im Bereich öffentlicher Sektor, militärische Anwendungen und kritische Infrastruktur. Diese Expansion könnte mittelfristig für stabilere Umsätze sorgen – allerdings steigt damit auch die politische Abhängigkeit von Regierungsaufträgen.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum spalten sich die Meinungen. Optimisten schwärmen: „Das ist die Microsoft der KI-Ära – wir stehen erst am Anfang.“ Skeptiker kontern: „Bewertung völlig abgehoben, Rückschlag nur eine Frage der Zeit.“ Einige Trader setzen auf kurzfristige Gewinne über Derivate, während Langfrist-Anleger auf die Verteidigungs- und Regierungsverträge bauen.
Das Stimmungsbild: hohe Erwartung, aber wachsende Nervosität.

Bn-Redaktion/pl
