DiagnosTear Technologies:
Weltweit einzigartiger Schnelltest vor Zulassung?!
Palantir polarisiert wie nie

28.11.2025, 12:58 Uhr

Palantir polarisiert wie nie: KI-Champion oder Momentum-Falle?

Die Palantir-Aktie handelt derzeit bei 144 EUR und gehört 2025 zu den stärksten Performern der KI-Branche. Doch hinter der Rallye mischen sich neue Risiken: Insiderverkäufe, Short-Positionen prominenter Investoren – und die Frage, ob Palantir nach dem extremen Kursanstieg noch rational bewertet ist.
Palantir 144,34 EUR +0,59 % Lang & Schwarz

Der KI-Hype als Wachstumsmotor – Palantir positioniert sich an der Spitze

Die KI-Revolution treibt Palantir in eine neue Dimension. Das Unternehmen hat sich mit seiner AIP-Plattform als zentraler Anbieter von Entscheidungssoftware für Regierungen, Industrie und Großunternehmen etabliert.
Laut mehreren Marktauswertungen zählt Palantir 2025 zu den drei am häufigsten diskutierten KI-Aktien neben Nvidia und Microsoft. Besonders die starke Nachfrage nach Sicherheits- und Logistiklösungen sorgt für dynamisches Wachstum.

Analysten verweisen darauf, dass Palantir in den letzten Quartalen zweistellige Umsatzsteigerungen in seinem kommerziellen Segment verbuchte – ein Bereich, der laut Aussagen des Managements inzwischen schneller wächst als das Regierungssegment.

Insidersignale – Co-Founder verkauft Nvidia-Anteile, Palantir-Management realisiert Gewinne

Ein Thema sorgt besonders für Diskussionen: Ein Mitgründer von Palantir hat seine gesamte Nvidia-Position liquidiert. Offiziell wurde dazu kein strategischer Kommentar abgegeben, doch Anleger rätseln über die Beweggründe.

Gleichzeitig melden mehrere Quellen, dass Palantir-Führungskräfte weiterhin gehäuft Aktienoptionen ausüben und Teile ihrer Positionen verkaufen. Solche Insidertransaktionen müssen nicht negativ sein – oft erfolgen sie aus steuerlichen Gründen –, doch in einem überhitzten Marktumfeld steigern sie die Sensibilität.

Auf der Gegenseite steigt das institutionelle Interesse: Große Fonds haben laut Marktberichten ihre Positionen massiv ausgebaut, was Liquidität in die Aktie bringt und Kursrückgänge bisher abgefedert hat.

Bewertungsdebatte – Momentum oder fundamentaler Rückenwind?

Mit dem Kursanstieg auf 144 EUR ist die Diskussion um Palantirs Bewertung erneut entflammt. Einige Analysten warnen, die Aktie sei „zu stark von Momentum getrieben“ und erreiche Bewertungsniveaus, die nur durch dauerhaft zweistellige Wachstumsraten gerechtfertigt wären.

Andere sehen Palantir als strukturellen Gewinner der KI-Ära:
– Die Nachfrage nach KI-gestützten Entscheidungsplattformen steigt rapide.
– Die Regierungskunden bleiben stabil und schließen mehrjährige Verträge ab.
– Kommerzielle Kunden weiten Pilotprojekte zunehmend zu Großaufträgen aus.
In der Summe ergibt sich ein Spannungsfeld: Palantir wächst schnell – aber der Markt preist bereits sehr viel Zukunft ein.

Short-Wetten von Michael Burry – Kontraindikator oder Warnsignal?

Besonders brisant: Starinvestor Michael Burry, bekannt aus „The Big Short“, hat seine Short-Positionen auf Nvidia und Palantir zuletzt ausgeweitet.
Ob dies ein früher Warnschuss oder ein klassischer Kontraindikator ist, bleibt umstritten. Historisch lagen Burry-Wetten nicht immer richtig, doch sie beeinflussen die Marktstimmung.
Einige Marktbeobachter verweisen darauf, dass Palantirs hoher Kurs das Risiko für starke Rücksetzer erhöht, sollten die Quartalszahlen irgendwann nicht mehr mit der Euphorie Schritt halten.

Technische Lage – 144 EUR als entscheidender Scheidepunkt

Chartanalysten sehen die Zone zwischen 140 und 145 EUR als zentrale Widerstandsregion. Gelingt der Ausbruch, könnte die Aktie kurzzeitig in Richtung 155–160 EUR laufen.
Fällt die Marke jedoch, droht eine schärfere Korrektur bis in den Bereich um 130 EUR – die erste starke Unterstützung seit dem jüngsten Aufwärtsschub.

Fazit – Palantir: Powerhouse oder Pulverfass?

Die Story ist beeindruckend: starke Nachfrage, tiefes Wachstum im KI-Sektor, robuste Kundenstruktur, institutionelle Zuflüsse. Doch parallel nehmen Insiderverkäufe und prominente Short-Wetten zu, und die Bewertung steigt in Höhen, die Präzision bei Zahlen und Ergebnissen erfordern.
Die zentrale Frage: Bleibt Palantir der Taktgeber der KI-Branche – oder wird die Rallye am Punkt 144 EUR zum Belastungstest für Anleger?

Community-Stimmung

Die Anlegerforen sind so gespalten wie selten:
Die Bullen feiern den KI-Megatrend, sehen Palantir als unverzichtbare Plattform und erwarten neue Kursrekorde.
Die Bären warnen vor einem „neuen Cisco-Moment“, bei dem eine gute Firma zu teuer gehandelt wird.
Trader spüren Hochspannung: Ein Ausbruch über 145 EUR könnte ein neues Kapitel aufschlagen – doch ein Rückfall unter 140 EUR wäre ein Warnsignal.

Die große Frage der Community lautet: Hält Palantir die Spannung – oder entlädt sie sich bald?

Bn-Redaktion/pl
