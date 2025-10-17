Anzeige
+++>>> Diese 0,58$-Aktie könnte auf einem Fosterville ähnlichen Schatz sitzen - während Gold die Marke von 4.300$ durchbricht! <<<+++
PayPal im freien Fall

Kann Google die Aktie retten? 17.10.2025, 14:42 Uhr Jetzt kommentieren: 0

PayPal App
© Symbolbild von appshunter.io auf Unsplash
PayPal kämpft weiterhin mit starkem Kursverlust und strukturellen Problemen im Kerngeschäft. Eine neue strategische Partnerschaft mit Google soll das Ruder herumreißen und das Unternehmen tiefer ins digitale Ökosystem integrieren. Trotz der positiven Impulse reagiert der Markt bislang zurückhaltend – doch Analysten sehen Potenzial bei deutlicher Unterbewertung der Aktie.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Porsche AG 42,71 EUR +3,74 % Tradegate

Kursverluste setzen PayPal weiter unter Druck

Die Lage für PayPal bleibt angespannt: Die Aktie des einstigen Fintech-Stars befindet sich weiterhin im klaren Abwärtstrend. Allein in der vergangenen Woche verlor das Papier mehr als sieben Prozent, und seit Jahresbeginn summiert sich der Rückgang auf rund ein Drittel des Börsenwerts. Der Kursverfall spiegelt das wachsende Misstrauen der Anleger gegenüber dem Zahlungsdienstleister wider – ausgelöst durch operative Rückschläge und strukturelle Schwächen im Kerngeschäft.

Jüngste Probleme bei Transaktionen, etwa Zahlungsblockaden deutscher Banken wegen Sicherheitsbedenken, verstärken die Unsicherheit zusätzlich. Die Marktposition PayPals im globalen Zahlungsverkehr wackelt – und das in einem Sektor, der eigentlich von Digitalisierung und Online-Konsum profitieren sollte.

Strategische Wende: Google als neuer Hoffnungsträger

Trotz des Gegenwinds wagt PayPal jetzt einen Schritt, der vieles verändern könnte: Eine strategische Allianz mit Google. Die mehrjährige Partnerschaft zielt auf eine tiefere Integration in Googles Ökosystem – ein potenzieller Wendepunkt für beide Unternehmen.

Konkret soll PayPal künftig als zentraler Zahlungsprozessor für Kartenzahlungen in Google Play, Google Ads und Google Cloud fungieren. Darüber hinaus ist die gemeinsame Entwicklung von KI-gestützten Einkaufserlebnissen geplant – ein technologischer Schulterschluss, der neue Standards im digitalen Commerce setzen könnte. Die Partnerschaft verknüpft PayPals Zahlungsexpertise mit Googles Plattformmacht und Datenintelligenz.

Trotz dieser strategischen Dimension fällt die Reaktion der Finanzmärkte bislang verhalten aus. Analysten positionieren sich mit einem neutralen „Hold“-Votum und bleiben vorerst abwartend. Das zeigt: Die Erwartungen sind zwar hoch, doch die Glaubwürdigkeit von PayPal als Wachstumsstory muss erst zurückgewonnen werden.

Fundamental unterbewertet? Potenzial bleibt bestehen

Ein Blick auf die Bewertung offenbart jedoch eine interessante Diskrepanz: Laut einer Excess-Returns-Analyse liegt der innere Wert der PayPal-Aktie bei 118,52 US-Dollar – das entspricht einer Unterbewertung von über 40 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Damit stellt sich die Frage, ob der Markt PayPal derzeit schlicht zu pessimistisch einstuft.

Tatsächlich bleibt das Unternehmen trotz aller Herausforderungen technologisch stark aufgestellt und besitzt weiterhin eine breite Nutzerbasis. Sollte die Kooperation mit Google planmäßig anlaufen und in spürbare Umsatzeffekte münden, könnte sich dies auch mittelfristig im Kurs widerspiegeln.

Die kommenden Quartale dürften zeigen, ob PayPal sich aus der Talsohle befreien kann – oder ob der Schulterschluss mit einem Tech-Giganten wie Google am Ende nur ein kurzer Hoffnungsschimmer bleibt.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VK63LW
Ask: 0,68
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VK63LW. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Porsche in der Krise: Blume muss Chefposten räumen

14:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Heidelberger Druckmaschinen: Mega-Deal in China

14:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ganz bitter. Index taumelt Wochenende entgegen: Deutsche …

12:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla - Aktie am Scheideweg: Gnadenlos überbewertet oder enormes …

12:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TSMC liefert, die Welt bestellt: Rekordjahr 2025

Gestern 19:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Chipkrone gesichert: ASML überzeugt mit Q3-Zahlen

Gestern 18:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron profitiert von Analystenlob und starker Branchenlage: Micron …

Gestern 16:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölmarkt kippt. Brent Öl unter Druck: Shell – Rücksetzer zur …

Gestern 14:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer