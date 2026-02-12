Anzeige
Porsche Entscheidung

Kampf um wichtige 40 Euro Marke 12.02.2026, 17:10 Uhr

Symbolbild Porsche
© Bild von Vlad Aivazovsky auf Pixabay
Die Porsche-Aktien stehen an einem kritischen Punkt. Nach einer deutlichen Korrektur testen die Papiere derzeit eine massive Unterstützungszone. Während charttechnische Warnsignale aufleuchten, kämpft der Sportwagenbauer operativ mit einer spürbaren Nachfrageschwäche in China.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Porsche AG 41,15 EUR -0,02 % Quotrix Düsseldorf

Absatz unter Druck
Die fundamentalen Daten zeigen ein herausforderndes Umfeld. Im vergangenen Jahr verzeichnete Porsche einen Rückgang der Auslieferungen um zehn Prozent, wobei der chinesische Markt mit einem Minus von 26 Prozent besonders stark schwächelte. Um gegenzusteuern, setzt das Management auf die Strategie "Value over Volume", bei der Profitabilität vor Stückzahl geht. Hoffnungsträger ist dabei der neue, vollelektrische Cayenne, dessen Produktion kürzlich angelaufen ist.

Chartbild auf der Kippe
Technisch ist die Lage äußerst angespannt. Der Kurs notiert gefährlich nahe am 52-Wochen-Tief und ringt um die Marke von 40 Euro. Nachdem sich zuletzt ein positives Signal andeutete, droht nun durch das Kreuzen der Durchschnittslinien ein sogenanntes "Death Cross", was weiteren Abverkaufsdruck auslösen könnte. Sollte die Unterstützung bei 39 Euro nicht halten, könnten für die Porsche-Aktie deutlich tiefere Kurse drohen.

Aktienanalyse

Warten auf Impulse
Ob die aktuelle Bodenbildung nachhaltig ist, dürfte sich erst am 11. März entscheiden, wenn der Konzern seine detaillierten Geschäftszahlen vorlegt. Bis dahin bleibt die Unsicherheit im Markt greifbar. Analysten sind uneins über die weitere Richtung, weshalb viele Marktteilnehmer die Situation derzeit genau beobachten, bevor sie sich neu positionieren.

Das sagt die Community
In den Börsenenws-Foren wird intensiv diskutiert, ob die Marke von 39 Euro halten wird oder ob ein weiterer Absturz droht. Einige Nutzer spekulieren darauf, dass die Großaktionäre eingreifen könnten, um einen Kursverfall zu verhindern, während andere auf kurzfristige Gewinne durch Hebelprodukte setzen. Einig sind sich die meisten, dass die aktuelle Lage extrem volatil ist und nur Kapital eingesetzt werden sollte, dessen Verlust verschmerzbar wäre. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
