Porsche in der Krise

Blume muss Chefposten räumen 17.10.2025, 14:36 Uhr

Porsche Logo
© Symbolbild von Alvaro Polo auf Unsplash
Oliver Blume gibt nach wachsender Kritik seinen Posten als Porsche-Chef ab, bleibt aber weiterhin CEO von Volkswagen. Als Nachfolger steht Branchenkenner Michael Leiters bereit, der als gut vernetzter Insider gilt. Der Führungswechsel fällt in eine wirtschaftlich kritische Phase für Porsche, die eine strategische Neuausrichtung erforderlich macht.
Doppelfunktion endet: Blume bleibt VW-Chef, verlässt Porsche-Spitze

Nach anhaltender Kritik und zunehmendem Druck aus dem Aktionärslager zieht Porsche nun Konsequenzen: Oliver Blume wird seinen Posten als Vorstandsvorsitzender der Porsche AG vorzeitig abgeben. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wurde der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Porsche beauftragt, Gespräche mit Blume über ein einvernehmliches Ausscheiden zu führen. Blume bleibt jedoch weiterhin CEO der Konzernmutter Volkswagen, wo er seit 2022 an der Spitze steht.

Die Entscheidung markiert das Ende einer umstrittenen Doppelrolle. Blume hatte seit rund drei Jahren gleichzeitig die Führung von VW und Porsche inne – ein Spagat, der nicht nur aufgrund der enormen Arbeitsbelastung, sondern auch wegen potenzieller Interessenkonflikte immer wieder für Kritik sorgte. Aktionärsvertreter wie Hendrik Schmidt vom Fondsanbieter DWS forderten seit Langem eine klare Trennung: Es könne nicht sein, dass sich zwei börsennotierte Schwergewichte mit einem „Teilzeitvorstandsvorsitzenden“ zufriedengeben, so Schmidt.

Blume hatte Porsche seit Oktober 2015 geleitet, ehe er im September 2022 – unmittelbar vor dem Börsengang des Sportwagenbauers – zusätzlich das Ruder bei VW übernahm. Der Rückzug kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Porsche zunehmend mit wirtschaftlichen Herausforderungen kämpft.

Michael Leiters vor Rückkehr – Porsche vertraut auf Erfahrung

Für die Nachfolge ist offenbar schon ein hochkarätiger Kandidat in Stellung gebracht: Michael Leiters, ehemaliger CEO von McLaren, soll nach Unternehmensangaben für die Porsche-Spitze bereitstehen. Laut Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung besteht bereits weitgehende Einigkeit über die Vertragskonditionen.

Leiters bringt nicht nur internationale Managementerfahrung mit, sondern kennt Porsche von innen: 13 Jahre lang war er bereits im Unternehmen tätig, bevor er Stationen bei Ferrari und zuletzt McLaren durchlief. Als promovierter Maschinenbauer mit engen Kontakten zum Porsche-Clan gilt er intern als gut vernetzter Manager mit dem nötigen Fingerspitzengefühl – eine Kombination, die in der aktuellen Lage gefragt sein dürfte.

Die Verhandlungen mit Leiters sollen zeitnah aufgenommen werden. Wann genau der Wechsel an der Spitze offiziell vollzogen wird, ließ Porsche bislang offen. Klar ist: Die Erwartungen an den potenziellen neuen CEO sind hoch – nicht zuletzt wegen der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens.

Krise trifft Porsche hart – Aktie und Börsenwert unter Druck

Einst gefeiert als einer der profitabelsten Autobauer der Welt, befindet sich Porsche heute in einer schwierigen Phase. Der Börsenwert hat sich seit dem Höchststand mehr als halbiert, und die Aktie schwankt derzeit um 41 Euro. Anfang September verlor der Konzern sogar seinen Platz im DAX, was den Abstieg symbolisch untermauerte.

In einem internen Schreiben an die Belegschaft hatte Blume im Sommer selbst mehrere Gründe für die Entwicklung benannt: Vor allem in China sei der Markt für Luxusfahrzeuge „förmlich eingebrochen“. In den USA belasteten steigende Zölle sowie die Entwicklung des Dollar-Kurses das Geschäft zusätzlich. Es sind strukturelle Probleme, die sich nicht kurzfristig beheben lassen – und die Leiters, sollte er die Rolle übernehmen, nun angehen müsste.

Der bevorstehende Führungswechsel bietet also mehr als nur personelle Symbolik. Er könnte der Auftakt für eine strategische Neuausrichtung bei Porsche sein – und für den Neustart eines Konzerns, der in den letzten Jahren seinen Glanz ein Stück weit verloren hat.

Bn-Redaktion/aw

