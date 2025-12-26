Preise für Gold und Silber explodieren

Noch einmal knapp +160 Prozent mit dieser Gold-Silberaktie?
Der Höhenflug von Gold und Silber ist ein einziges Spektakel. Die Preise für die beiden Edelmetalle explodieren. Ein Ende der fulminanten Rallye ist nicht in Sicht. Obgleich vor allem bei Silber eine Überhitzung nicht zu übersehen ist, lassen die beiden Edelmetalle bislang keine Schwäche erkennen. Es sollte daher nicht überraschen, wenn sich der Preisanstieg noch eine Weile so hinziehen wird.
Die Gründe für die imposante und offenkundig so schnell nicht enden wollende Rallye liegen auf der Hand – ein schwacher US-Dollar und die Suche nach einem sicheren Hafen in geo-und wirtschaftspolitisch unruhigen Zeiten stehen hierbei nur stellvertretend für eine Vielzahl von Faktoren und treiben sowohl Gold als auch Silber seit Monaten an.

Dass die geopolitischen Brandherde weiter lodern, zeigt sich nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen den USA und Venezuela. Das Säbelrasseln hat hier bereits ein bedrohliches Ausmaß angenommen. Das hebt die Gold- und Silberpreise, wirkt sich aber zugleich auch auf die Ölpreise aus. Bleiben wir bei Gold und Silber.

Während der Goldpreis mit der Marke von 4.500 US-Dollar ringt, wühlt sich Silber bereits durch den 70er Preisbereich. Die übergeordneten Preisziele für beide Edelmetalle zeichnen sich indes immer deutlicher ab. Der Goldpreis dürfte die 5.000 US-Dollar bereits fest ins Visier genommen haben. Zudem sollte es nicht überraschen, wenn der Silberpreis im kommenden Jahr dreistellig notiert.

Pan American Silver – Noch einmal knapp +160 Prozent mit dieser Gold-Silberaktie?

Die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) gehört derzeit zu den Überfliegern im Börsenjahr 2025. Die Aktie startete im Bereich von 21 US-Dollar in das Börsenjahr und notiert aktuell bei knapp 54 US-Dollar. Die ca. 160 Prozent Kursgewinn in diesem Jahr können sich mehr als sehen lassen. Letztendlich steht Pan American Silver jedoch nur stellvertretend für eine Vielzahl haussierender Gold-Silberaktien. Gelingt der Aktie im Jahr 2026 ein ähnliches Kunststück?

Mit dem Ausbruch über die 50 US-Dollar hat die Aktie noch einmal frische Kräfte freigesetzt. Zuletzt scheiterte die Aktie am Kursbereich von 55 US-Dollar. Die Gefahr einsetzender Gewinnmitnahmen ist allgegenwärtig und sollte aus Anlegersicht auch nicht unterschätzt werden. Um das Chartbild nicht nachhaltig einzutrüben, sollten etwaige Rücksetzer unbedingt auf 43,4 US-Dollar begrenzt bleiben. Ein Rücksetzer unter diese Marke würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Hingegen gilt: Der Weg auf der Oberseite ist aus charttechnischer Sicht frei.  

