Anzeige
+++>>> Geheime Börsenchance: Ist das die bedeutendste Kupferentdeckung Kanadas? <<<+++
Qualcomm

Investoren feiern Chip-Vorsprung 25.09.2025, 11:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Qualcomm: Investoren feiern Chip-Vorsprung
© Symbolbild von Brian Kostiuk auf Unsplash
Die Aktie von Qualcomm notiert derzeit bei 146 EUR und bewegt sich damit nahe am Mehrjahreshoch. Der Kursanstieg reflektiert nicht nur die hohe Nachfrage nach Mobilprozessoren, sondern auch die wachsende Rolle des Konzerns im KI- und PC-Markt. Mit neuen Chipsätzen für Smartphones, Laptops und spezialisierte Unternehmensanwendungen untermauert Qualcomm seinen Anspruch, über das Mobilsegment hinaus ein führender Plattformanbieter zu werden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Qualcomm 145,27 EUR -1,76 % Baader Bank

Neuer Sprung im Smartphone-Segment

Qualcomm hat mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 sein bislang leistungsstärkstes Smartphone-SoC vorgestellt. Der Chip gilt als „generational leap“ – ein Generationssprung, der sowohl in Leistung als auch in Energieeffizienz neue Maßstäbe setzt. Erste Benchmarks deuten darauf hin, dass die GPU-Leistung um 30 % und die NPU-Leistung um fast 50 % gegenüber dem Vorgängermodell gestiegen ist. Hersteller wie Samsung, Xiaomi und Oppo haben bereits erste Geräte mit dem Elite-Gen-5 angekündigt.

Offensive im PC-Markt

Parallel dazu stellt Qualcomm mit dem Snapdragon X2 Elite und dem X2 Elite Extreme Chips vor, die speziell auf Copilot+-PCs von Microsoft zugeschnitten sind. Damit positioniert sich der Konzern gezielt gegen Intel und AMD. Mit einer Rechenleistung von bis zu 45 TOPS für KI-Anwendungen und optimierter Akkulaufzeit sollen die neuen Prozessoren nicht nur im Consumer-, sondern auch im Business-Segment Marktanteile erobern. Laut Marktbeobachtern könnte Qualcomm im PC-Markt mittelfristig zweistellige Anteile erreichen.

Diversifizierung als Wachstumsmotor

Neben Smartphones und PCs investiert Qualcomm in Zukunftsmärkte wie Automotive und Augmented Reality. Mit Chips für Smart Glasses und Infotainmentsysteme will das Unternehmen neue Ökosysteme erschließen. Im Automotive-Bereich sind bereits über 350 Millionen Fahrzeuge mit Qualcomm-Technologie unterwegs, Tendenz stark steigend.

Bewertung und Marktumfeld

Mit einem aktuellen Kurs von 146 EUR ist die Aktie seit Jahresbeginn um rund 38 % gestiegen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei etwa 22, was im Vergleich zu anderen Technologiewerten moderat wirkt. Analysten von Goldman Sachs und JPMorgan haben ihre Kursziele zuletzt auf 160 bis 170 USD angehoben. Risiken bestehen allerdings in Form von Abhängigkeiten von TSMC in der Chipfertigung sowie geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China, wo Qualcomm einen erheblichen Teil seines Umsatzes erzielt.

Technische Analyse

Charttechnisch gilt die Zone zwischen 140 und 145 EUR als wichtige Unterstützung. Der RSI (Relative-Stärke-Index) hat mit über 70 den höchsten Wert des Jahres erreicht – ein Hinweis auf kurzfristige Überhitzung. Mittel- bis langfristig bleiben die Signale aber klar bullish.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum herrscht spürbarer Optimismus. Viele Nutzer sehen in Qualcomm einen „schlafenden Riesen“, der durch die KI- und PC-Offensive gerade erst aufwacht. Ein Investor schrieb: „Wenn Intel und AMD kämpfen, ist Qualcomm der lachende Dritte.“ Einige warnen jedoch, dass der aktuelle Höhenflug auch zu Gewinnmitnahmen führen könnte. Insgesamt überwiegt jedoch die Erwartung, dass Qualcomm die 150-Euro-Marke nachhaltig überschreiten wird.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Pharmariese Eli Lilly setzt auf Indien: Aktie bleibt stark

11:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Geht der Kurswahnsinn in die nächste Runde? Oracle – Aktie macht…

11:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia wächst weiter: Doch Anleger fürchten Blase

10:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron wächst über Erwartungen: KI-Nachfrage hebt Prognosen

Gestern 20:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing bei 183 €: Unionseinigung stärkt Aktie, Lieferfrust bremst…

Gestern 20:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Stellantis: Werkstillstand trifft Aktie, Zukunft bleibt offen

Gestern 19:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Sartorius im Check: Deutsche Bank hält am Kursziel fest

Gestern 15:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta sichert Einfluss: KI-Modelle jetzt bei US-Behörden

Gestern 15:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer