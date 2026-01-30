Anzeige
Quartalszahlen bewegen Big Tech

Meta begeistert Anleger – Microsoft belastet Technologiesektor 30.01.2026, 16:50 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Meta
© Foto von Farhat Altaf auf Unsplash
Am New Yorker Aktienmarkt haben am Donnerstag vor allem die jüngsten Quartalszahlen der großen Technologiekonzerne die Richtung vorgegeben. Während die Aktie von Meta Platforms kräftig zulegen konnte, gerieten die Papiere von Microsoft deutlich unter Druck. Insgesamt zeigte sich der Technologiesektor schwächer, wobei die Kursverluste bei Microsoft als Belastungsfaktor wirkten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Meta Platforms (A) 602,50 EUR -1,84 % L&S Exchange
Microsoft 361,95 EUR -0,55 % Baader Bank

Meta profitiert von starkem Werbegeschäft

Meta-Aktien sprangen im frühen Handel auf den höchsten Stand seit Ende Oktober und legten zuletzt rund acht Prozent zu. Rückenwind kam vor allem aus dem Werbegeschäft, das sich weiterhin dynamisch entwickelt. Der Konzern übertraf im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Analysten beim Umsatz. Diese Ertragsstärke nutzt Meta, um die Investitionen in Künstliche Intelligenz deutlich auszuweiten. Konzernchef Mark Zuckerberg verfolgt dabei das Ziel, Wettbewerber wie OpenAI, Google oder Elon Musks KI-Firma xAI technologisch zu überholen.

Analysten heben Kursziele an

Die positiven Zahlen spiegelten sich auch in den Analystenkommentaren wider. Eric Sheridan von Goldman Sachs verwies auf den zunehmenden Einfluss von KI im Werbegeschäft und hob sein Kursziel für Meta an. Gleichzeitig betonte er, dass der Konzern die Investitionen massiv ausbaue. Noch optimistischer äußerte sich Brent Thill vom Analysehaus Jefferies, der sein Kursziel deutlich anhob. Besonders das währungsbereinigte Wachstumsziel für 2026 habe positiv überrascht.

Aktienanalyse

Microsoft dämpft Sektorstimmung

Im Gegensatz dazu sorgten die Zahlen von Microsoft für Enttäuschung bei den Anlegern. Die Aktie geriet deutlich unter Druck und zog den gesamten Technologiesektor mit nach unten. Damit zeigte sich erneut, wie stark einzelne Schwergewichte das Gesamtbild an der Wall Street prägen können – selbst an Tagen, an denen andere Branchengrößen mit überzeugenden Zahlen punkten.

Bn-Redaktion/js
