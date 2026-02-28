Regime-Change im Iran

28.02.2026, 12:17 Uhr

Öl
Die Eskalation zwischen Israel, Iran und den USA bringt neue Dynamik in den Ölmarkt. Der Brent-Preis hat ein Siebenmonatshoch erreicht, während die OPEC+ über eine Ausweitung der Produktion berät. Für Energiemärkte und Inflation könnten die kommenden Tage richtungsweisend sein.
Ölpreis-Alarm: Steuert Brent jetzt auf 80 Dollar zu? OPEC+ und Nahost-Konflikt verschärfen die Lage

Der Ölmarkt reagiert empfindlich auf die jüngste Eskalation im Nahen Osten. Nachdem Israel Luftangriffe auf Ziele im Iran gestartet hat und die USA eine „massive“ Militäroperation ankündigten, sprang der Brent-Preis in London auf bis zu 73 US-Dollar je Barrel – ein Siebenmonatshoch. Die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts in einer der wichtigsten Förderregionen der Welt überlagert derzeit selbst Hinweise auf ein globales Überangebot.

Brent klettert auf Siebenmonatshoch

Der Preisanstieg von bis zu 3,2 Prozent auf 73 Dollar zeigt, wie sensibel der Markt auf geopolitische Risiken reagiert. Bereits im vierten Quartal hatte die OPEC+ ihre Förderung monatlich um 137.000 Barrel pro Tag erhöht. Nach einer dreimonatigen Förderpause sollte ab April eigentlich eine moderate Produktionsausweitung folgen. Nun prüfen die Kernmitglieder um Saudi-Arabien und Russland bei ihrem Treffen am Sonntag offenbar sogar eine noch stärkere Anhebung der Fördermengen.

Parallel dazu beschleunigten Riad und weitere Produzenten – darunter auch Iran – zuletzt ihre Exporte. Saudi-Arabien hatte bereits im vergangenen Jahr seine Lieferungen kurzfristig erhöht, als die USA iranische Nuklearanlagen bombardierten. Die aktuelle Entwicklung erhöht den Druck auf das Bündnis, einen stabilisierenden Ausgleich zwischen Angebot und politischem Risiko zu finden.

OPEC+ zwischen Angebotsausweitung und Risikoaufschlag

US-Präsident Donald Trump erklärte, Ziel der Militäroperation sei es, „das amerikanische Volk zu verteidigen, indem unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime beseitigt werden“. Zugleich warnte er, es könne Opfer geben: „Das iranische Regime versucht zu töten. Das Leben mutiger amerikanischer Helden könnte verloren gehen.“ Die Operation könne mehrere Tage andauern.

Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf US-Stützpunkte in der Region. Auch aus Dubai wurden Explosionen gemeldet. Die Straße von Hormus, eine zentrale Transportroute für Rohöl, rückt damit erneut in den Fokus der Märkte. Jede Störung dort hätte unmittelbare Folgen für das globale Angebot.

Trotz der angespannten Lage spielte Trump die Gefahr stark steigender Ölpreise herunter. „Ich sorge mich um das Leben der Menschen. Ich sorge mich um die langfristige Gesundheit dieses Landes“, sagte er. Gleichzeitig betonte er: „Ich bin nicht glücklich mit den Verhandlungen.“ Für den Ölmarkt bleibt entscheidend, ob die OPEC+ rasch zusätzliche Barrel liefert – oder ob geopolitische Risiken den Risikoaufschlag weiter nach oben treiben.

Bn-Redaktion/ts

