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Rheinmetall greift wieder an

Startet jetzt die 1.500-Euro-Rallye vor den Schicksals-Zahlen? 04.05.2026, 17:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rüstungsindustrie
© Foto von Diego González auf Unsplash
Die Rheinmetall Aktie meldet sich zum Auftakt der neuen Handelswoche mit einem wichtigen Befreiungsschlag zurück. Nachdem das Papier zuletzt gefährlich nahe an der psychologischen Marke von 1.300 Euro notierte, gelingt am späten Montagnachmittag ein deutlicher Sprung um über 3 Prozent auf 1.396,00 Euro. Die erfolgreiche Verteidigung dieses Kursniveaus werten Analysten als entscheidendes Signal, das nun den Weg für eine nachhaltige Erholung in Richtung 1.500 Euro ebnen könnte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.388,70 EUR +2,46 % TTMzero RT

Massive Auftragsfantasie treibt den Kurs
Hinter dem frischen Rückenwind steht eine Kombination aus technischer Erholung und fundamentalen Treibern. Besonders das Arminius-Programm der Bundeswehr für bis zu 3.000 Boxer-Radpanzer weckt Hoffnungen auf ein Auftragsvolumen von über 20 Milliarden Euro. Parallel dazu festigt Rheinmetall seine neue Marine-Sparte durch die Übernahme der rumänischen Mangalia-Werft, während die anhaltenden geopolitischen Spannungen am Persischen Golf die weltweite Nachfrage nach moderner Verteidigungstechnik weiter auf Rekordniveau halten.

Fokus auf die Schicksals-Zahlen am Donnerstag
Die gesamte Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den kommenden Donnerstag, wenn Rheinmetall seine Bilanz für das Auftaktquartal 2026 präsentiert. Investoren erwarten Belege dafür, dass der Konzern seinen Auftragsbestand von über 63 Milliarden Euro effizient in steigende Margen ummünzt. Da die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 40 derzeit sportlich bewertet ist, darf sich das Management beim Ausblick keine Schwächen erlauben, um den jüngsten Abwärtstrend endgültig zu brechen.

Strategische Weichenstellung bis zum Jahr 2030
Operativ bleibt das Ziel eines Jahresumsatzes von bis zu 45 Milliarden Euro bis zum Ende des Jahrzehnts fest im Blick. Rheinmetall entwickelt sich konsequent vom Landsystem-Spezialisten zum technologischen Allrounder für Marine, Drohnen und Weltraum-Technik weiter. Ob dieses immense Wachstumspotenzial ausreicht, um die aktuelle Bewertung dauerhaft zu rechtfertigen, wird maßgeblich von der Profitabilität und der Umsetzung der ehrgeizigen Mittelfristplanung abhängen.

Bn-Redaktion/js
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