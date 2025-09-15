Fettleibigkeit auf Rekordhoch:
Die nächste Milliardenwelle für Abnehm-Medikamente rollt an
Anzeige
Rheinmetall

Jetzt oder nie! Aktie nimmt die 2.000er Marke ins Visier 15.09.2025, 13:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall: Jetzt oder nie! Aktie nimmt die 2.000er Marke ins Visier
© Bild von Matias_Luge auf Pixabay
Für die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall läuft es wieder. Die Konsolidierung, die das Handelsgeschehen in den letzten Wochen und Monaten bestimmte, könnte unmittelbar vor dem Ende stehen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.941,50 EUR +2,89 % Lang & Schwarz

Der kleine Doppelboden, der zuletzt im Bereich von 1.500 Euro ausgebildet wurde, erwies sich als exzellentes Sprungbrett. Eine „kleine“ Hürde muss aus charttechnischer Sicht noch gemeistert werden, um das Rallyeszenario zu reaktivieren. Doch nicht nur das Chartbild hellte sich zuletzt zusehends auf. Auch fundamental läuft es rund. 

Rheinmetall – Jetzt oder nie! Aktie nimmt die 2.000er Marke ins Visier

Die Chancen, dass die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) die Marke von 2.000 Euro überwindet, waren in den letzten Monaten wohl nie größer als jetzt. Angefeuert wurde diese Entwicklung von fundamentalen Faktoren.
So gab Rheinmetall bekannt, sich mit der Unternehmensgruppe Lürssen über die Rahmenbedingungen zum Erwerb der Naval Vessels Lürssen geeinigt zu haben. Hierbei handelt es sich um die militärische Sparte der Werftengruppe. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Zudem ist über die Höhe des Kaufpreises bislang nichts bekannt.

An der Börse kam die Nachricht sehr gut an. Die Rheinmetall-Aktie startete in die neue Handelswoche mit einem dicken Plus. Das wiederum rückt die psychologisch relevante Marke von 2.000 Euro in den Fokus.

Rheinmetall Aktie

Das markante 52-Wochen-Hoch, das im Mai dieses Jahres im Bereich von 1.943 Euro ausgebildet wurde, steht nun unter starkem Druck. Der Abwärtstrend, der die Korrektur der letzten Monate begleitet hatte, wurde bereits pulverisiert. Nun gilt es, mit einem beherzten Sprung über die 1.943 Euro ein frisches Kaufsignal in Richtung 2.000 Euro auszulösen. Mit einem Vorstoß über die 2.000 Euro würde die Rheinmetall-Aktie die letzten charttechnischen Fesseln sprengen. In diesem Fall würde die Tür auf der Oberseite weit offen stehen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden; idealerweise auf 1.750 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen 

Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ für die Rheinmetall-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 2.250 Euro. Auch die Analysten von Berenberg blieben zuletzt bei ihrer Meinung. Ihr Kursziel lautet nach wie vor 2.100 Euro und das Votum für die Aktie „buy“. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten indes ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 2.050 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GU3LJA
Ask: 1,09
Hebel: 18
mit starkem Hebel
GU2CLC
Ask: 4,00
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU3LJA GU2CLC. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
5 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
6 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
First Solar vor Mega-Fabrik? Anleger im Kaufrausch

14:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron setzt Preise aus: Chip-Krise spitzt sich zu

14:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RTL Group zündet Kursrakete: Das steckt dahinter

14:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Der Dax und das Pfeifen im Walde: Deutsche Bank – Aktie mit neuer …

14:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold vor Woche der Wahrheit: Diese Goldaktie ist nicht zu stoppen

10:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon setzt auf KI- und Mobilitätsboom – reicht das für …

Gestern 16:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla setzt trotz Gegenwind neue Maßstäbe in Brandenburg: Tesla …

Gestern 14:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die Handelswoche: Allianz – Die Kuh ist noch …

Gestern 10:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer