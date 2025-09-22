Rheinmetall

Kauft sich der Rüstungskonzern in die Marine-Zukunft? 22.09.2025

Symbolbild Marine
© Bild von Antonis Kousoulas auf Pixabay
Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall plant die Übernahme der Bremer Lürssen-Werft. Obwohl der Konzern den Beschäftigten Jobsicherheit garantiert, herrscht an den betroffenen Standorten weiterhin Verunsicherung. Die geplante Milliarden-Übernahme, die noch von den Kartellbehörden genehmigt werden muss, sorgt für Hoffnungen und zugleich für das Bangen um die Zukunft von Tausenden von Arbeitsplätzen.
Rheinmetall macht Job-Zusagen
Rheinmetall hat den 2.100 Mitarbeitern der Naval Vessels Lürssen (NVL) in Bremen eine erfolgreiche Zukunft zugesagt. Ein Unternehmenssprecher betonte, dass Standortschließungen oder Personalabbau nicht Teil der Planungen seien, da man im Marinebereich mit einer starken Nachfrage rechne, die erhebliche Umsatzsteigerungen ermöglichen werde. Der Konzern hofft, die Werft Anfang 2026 zu übernehmen.

Politik fordert klare Bekenntnisse
Die Bremer Landesregierung sieht die Übernahme positiv, knüpft daran aber zentrale Forderungen. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) betonte die große Bedeutung Bremens für den Schiffbau. Sie erwartet, dass der Hauptsitz der Werftengruppe nicht nur erhalten bleibt, sondern auch die hochqualifizierten Arbeitsplätze zu den bestehenden tariflichen Bedingungen gesichert und weiterentwickelt werden.

Zwischen Hoffnung und Ungewissheit
Der Deal, der Berichten zufolge einen Wert von rund einer Milliarde Euro hat, soll die Marine-Sparte von Rheinmetall deutlich ausbauen. Doch trotz der Zusagen des Konzerns bleibt eine gewisse Ungewissheit. Für die Beschäftigten steht am Ende die einfache Frage: Werden sie in Zukunft einen sicheren und guten Arbeitsplatz haben? Rheinmetalls Versprechen, in die Zukunft der Standorte zu investieren, wird nun genauestens beobachtet.

 

 

 

 

Bn-Redaktion/js
