Rheinmetall knallt rauf: Analysten eskalieren. Die nächsten Kursziele

Rheinmetall – Bärenstarke Zahlen für das 1. Quartal treiben Aktie an

Über die bärenstarken Zahlen des Düsseldorfer Rüstungskonzerns berichteten wir an dieser Stelle im Kommentar vom 09. Mai. Umsatzwachstum, Gewinnentwicklung und nicht zuletzt die prall gefüllten Auftragsbücher „verzückten“ Anleger, Investoren und nicht zuletzt die Analysten. Rheinmetall hat das Momentum auf seiner Seite und befeuert dieses immer wieder mit einem beeindruckenden Newsflow.

Kürzlich gab Rheinmetall bekannt, in den britischen Standort Telford bis zu 400 Mio. Britische Pfund in den kommenden Jahren investieren zu wollen. Rheinmetall will in Telford hochmoderne Geschütze fertigen. An der Börse kam auch diese Nachricht gut an. Die Aktie haussiert. Und sie haussiert auf beeindruckende Art und Weise.

Zusätzlichen Schwung bekommt die Rheinmetall-Aktie immer wieder durch positive Analystenmeinungen. So bestätigten die Analysten von Berenberg ihr Votum „buy“ für Rheinmetall. Das Kursziel für die Aktie hoben sie deutlich von 1.630 Euro auf 2.040 Euro an. Noch positiver bewerten die Analysten von Hauck Aufhäuser Investment Banking die Perspektiven für Rheinmetall. Die Analysten von Hauck Aufhäuser Investment Banking hoben ihr Kursziel für die Aktie zuletzt von 1.800 Euro auf 2.200 Euro an. Das Votum lautet auch hier „buy“. Die Analysten der DZ Bank schraubten ihr Kursziel von 1.380 Euro auf 1.985 Euro. Das Votum lautet nach wie vor „kaufen“.

Rheinmetall-Aktie im Bann der 2.000 Euro-Marke

Nach einem knackigen Rücksetzer in den Kursbereich um 1.600 Euro drehte die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) wieder nach oben ab und markierte im gestrigen Montagshandel (19. Mai) mit über 1.750 Euro ein neues Rekordhoch. So langsam, aber sicher, kommen die 2.000 Euro in Reichweite. Diese psychologisch eminent wichtige Marke dürfte bereits eine gewisse Anziehungskraft ausüben.

Zusammengefasst

Ein starker Newsflow und eine exzellente Charttechnik treiben den Aktienkurs des Rüstungskonzerns in Richtung 2.000 Euro. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis diese Marke fallen wird. Doch genau darin liegt das Risiko. Jederzeit muss mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Etwaige Gewinnmitnahmen sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Ein Rücksetzer unter die 1.600 Euro würde eine Neubewertung notwendig machen.