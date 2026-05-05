Rheinmetall nach Eckdaten

Rüstungsaktie könnte auf 1.000 Euro fallen, wenn ... 05.05.2026, 12:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall nach Eckdaten: Rüstungsaktie könnte auf 1.000 Euro fallen, wenn ...
© Defrino Maasy auf Pexels (Symbolbild)
Für die Rheinmetall-Aktie beginnt eine ganz heiße Phase. Die Aktie ringt um frisches Momentum. Von den Hochs hat sich die Rheinmetall-Aktie bereits deutlich entfernt. Neue Impulse müssen her, um an die Erfolge vergangener Tage anzuknüpfen. Die Zahlen für das 1. Quartal 2026 bieten für den Düsseldorfer Rüstungskonzern eine exzellente Gelegenheit, die Euphorie vergangener Zeiten wieder anzuheizen.
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Rheinmetall 1.433,80 EUR +4,64 % Tradegate

Die detaillierten Finanzergebnisse werden wie geplant am 07. Mai 2026 veröffentlicht, doch Rheinmetall gab bereits am gestrigen Montag einen ersten Einblick in den Verlauf des März-Quartals und veröffentlichte einige Eckdaten. Die Reaktion des Marktes lässt vermuten –  man konnte sich mit den Zahlen arrangieren, aber von neuer Euphorie ist man noch sehr weit entfernt. 

Eckdaten für das 1. Quartal 2026

Im Vorfeld der detaillierten Finanzergebnisse veröffentlichte Rheinmetall folgende Eckdaten: Die Düsseldorfer gaben den Umsatz im 1. Quartal 2026 mit 1,938 Mrd. Euro an. Damit lag der Umsatz zwar fast 8 Prozent über dem des 1. Quartals 2025, aber deutlich unter den im Vorfeld erwarteten 2,3 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 224 Mio. Euro angegeben. Die operative Marge verbesserte sich entsprechend auf 11,6 Prozent. Im 1. Quartal 2025 lag diese noch bei 10,5 Prozent. Rheinmetall gab den Auftragsbestand (Backlog) zum 31. März 2026 mit 73 Mrd. Euro an, nach 56 Mrd. Euro zum Stichtag 31. März 2025.

Rheinmetall Aktienchart

Was macht die Rheinmetall-Aktie?

Um die charttechnische Verfassung der Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) ist es nach wie vor nicht sonderlich gut bestellt. Im Fokus steht unverändert der Kursbereich um 1.320 Euro / 1.300 Euro. Noch hat die Aktie die Chance, in diesem Kursbereich einen Boden auszubilden. Eine knackige Erholung würde die Ambitionen unterstreichen. Allerdings stellen sich der Rheinmetall-Aktie zahlreiche Widerstände in den Weg. Nicht zuletzt im Bereich von 1.600 Euro. Ein Rücksetzer unter die 1.300 Euro wäre aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag. Gleichzeitig könnte ein solcher Bruch eine Bewegung auf 1.000 Euro einleiten. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan stufen die Aktie mit „overweight“ ein. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner nach wie vor bei 2.130 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays schlagen in die gleiche Kerbe. Ihr Kursziel lautet unverändert 2.125 Euro und das Votum „overweight“.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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