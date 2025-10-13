Anzeige
+++Gold durchbricht 4.000 US-Dollar Eine Jahrhundert-Rally ebnet den Weg für Canary Golds Aufstieg+++
Rheinmetall sichert Mega-Deal

600 Skyranger für Deutschland 13.10.2025, 13:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Panzer
© Symbolbild von Rheinmetall AG
Mit einem Milliardenauftrag für die Bundeswehr rückt Rheinmetall erneut ins Zentrum geopolitischer Aufrüstung. Die Lieferung von 600 hochmodernen Flugabwehrsystemen könnte den Düsseldorfer Rüstungskonzern über Jahre hinaus prägen – technologisch wie finanziell.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.855,00 EUR -0,40 % L&S Exchange

Skyranger-Offensive: Bundeswehr setzt auf Rheinmetall-Technologie

Die Bundeswehr plant eine der umfassendsten Aufrüstungen der vergangenen Jahrzehnte – und Rheinmetall liefert das Rückgrat. Der Deal über 600 Flugabwehrsysteme vom Typ Skyranger markiert nicht nur eine strategische Neuaufstellung der deutschen Streitkräfte, sondern auch einen Meilenstein für die europäische Verteidigungsindustrie.

Im Fokus steht die rasante Bedrohungslage durch Drohnen. Der Krieg in der Ukraine hat die Schwächen klassischer Luftabwehrsysteme schonungslos offengelegt. Günstige, aber präzise Drohnen können militärische Infrastrukturen in Sekunden lahmlegen – oft weit unterhalb der Schwelle traditioneller Luftangriffe. Mit dem Skyranger, einem modularen System zur mobilen Drohnenabwehr, will Deutschland diese Lücke schließen.

Rheinmetall positioniert sich mit diesem Großauftrag als führender Anbieter für moderne Verteidigungstechnologie. Der Konzern liefert nicht nur Hardware, sondern ein vollständig integriertes System zur Erkennung und Neutralisierung unbemannter Flugobjekte – ein entscheidender Baustein in der sich wandelnden Militärarchitektur Europas.

Milliardenvolumen mit Langfristwirkung

Die Zahl allein ist ein Statement: 600 Systeme – das ist weit mehr als eine symbolische Investition. Es geht um den Aufbau einer umfassenden Schutzstruktur, die flächendeckend eingesetzt werden kann – sowohl im In- als auch im Ausland. Angesichts der sicherheitspolitischen Lage in Europa ist der Vertrag mehr als ein kurzfristiger Konjunkturschub: Er steht für ein grundlegendes Umdenken in der Verteidigungspolitik.

Mit dem wachsenden Markt für autonome und KI-gestützte Abwehrsysteme steigt auch das strategische Potenzial der Rheinmetall-Technologie. Die Bundesregierung sendet mit diesem Schritt ein klares Signal: In der Ära asymmetrischer Bedrohungen zählt technologische Souveränität mehr denn je.

Widerstand trotz Marktdruck: Rheinmetall trotzt der Volatilität

Während andere Werte im Rüstungssektor zuletzt unter Abgabedruck gerieten, zeigt sich die Rheinmetall-Aktie äußerst robust. Die Aussicht auf den milliardenschweren Skyranger-Deal wirkt wie ein Stabilitätsanker im sonst volatilen Umfeld.

Trotz einer Jahresperformance von über 200 Prozent zeigt der Kurs keine strukturellen Schwächen. Die jüngsten Kursrückgänge interpretieren Marktbeobachter eher als technische Zwischenkorrektur denn als Trendwende. Im Gegenteil: Die politischen Rahmenbedingungen sprechen weiterhin für eine anhaltende Nachfrage nach Verteidigungstechnologie – insbesondere bei einem Konzern, der sowohl technologisch als auch geopolitisch exakt im Zentrum des Interesses steht.

Rheinmetall entwickelt sich zunehmend vom klassischen Rüstungslieferanten zum strategischen Infrastrukturpartner moderner Streitkräfte. Der Skyranger-Auftrag dürfte dabei nur der Anfang einer neuen Auftragsdynamik sein.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
2 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
3 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
4 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
5 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
6 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Aixtron unter Druck: Lage bleibt prekär. Weitere Kursturbulenzen …

14:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gerresheimer in der Krise: Prognose gekappt!

13:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

IBM startet „Project Bob“: Das Aus für Legacy-Code?

13:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon nach Kurseinbruch: Ist das die Basis für eine neue Rallye…

12:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gefahr im Verzug: Oracle – Droht der Aktie nun ein Kursbeben?

7:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP überrascht mit KI-Offensive: Aktie fällt trotzdem!

Gestern 14:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Shell sichert sich Mega-Deal in Venezuela: Das steckt dahinter

Gestern 14:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nur der Beginn? Gold und Silber straucheln: Steht diese Gold-…

Gestern 9:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer