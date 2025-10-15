Anzeige
Rheinmetall

15.10.2025, 12:19 Uhr

Rheinmetall: Wie das Kaninchen vor der Schlange!
© Symbolbild
Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall an dieser Stelle überschrieben wir mit „Aktie bei 2.000 Euro.
Und nun? Die nächsten Kursziele“. Das war am 30. September. In der Folgezeit entwickelte sich ein zähes Ringen um diese Marke. Trotz einiger vielversprechend angelaufener Versuche verpasste die Rheinmetall-Aktie den Sprung über die 2.000 Euro. Gewinnmitnahmen kamen auf.

Rheinmetall – Wie das Kaninchen vor der Schlange!

Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) wirkt gegenüber der Marke von 2.000 Euro ein wenig wie das Kaninchen vor der Schlange. Das gescheiterte Unterfangen, über die 2.000 Euro vorzustoßen, initiierte kräftige Gewinnmitnahmen. Mit dem Kursbereich von 1.800 Euro steht nun eine wichtige Unterstützung unter Druck. Zudem droht ein Rutsch unter eine nicht minder wichtige Aufwärtstrendlinie. Der untere Chart verdeutlicht die spannende Konstellation.

Der Kursbereich von 1.800 Euro bis 1.650 Euro ist durchzogen mit zahlreichen Unterstützungen. Dennoch könnte diese vermeintlich tragfähige Supportzone nach unten durchbrochen werden. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 1.500 Euro zu verorten. Eine wichtige Horizontalunterstützung wird hier von der 200-Tage-Linie verstärkt.

Zusammengefasst

Die Rheinmetall-Aktie strotzt nur so vor fundamentaler Stärke, obgleich sich das im aktuellen Kursverlauf nicht vollumfänglich widerspiegelt. Derzeit steckt sie in einer Konsolidierung fest. Damit diese nicht an Momentum gewinnt, sollte der Rücksetzer im besten Fall auf die Zone 1.800 Euro / 1.650 Euro begrenzt bleiben. Ein Rücksetzer unter die 1.650 Euro würde den steilen Aufwärtstrend in Bedrängnis bringen und gleichzeitig die Tür in Richtung 1.500 Euro öffnen. Ein Rücksetzer unter die 1.500 Euro würde wiederum eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Mit Blick auf die Oberseite ist die Aufgabenstellung denkbar klar definiert: Die Aktie muss nachhaltig über die 2.000 Euro vorstoßen, um sich frisches Aufwärtspotenzial zu erschließen. Kurzum. Bislang ist es nur eine Konsolidierung. Sollte es für die Aktie hingegen unter die 1.650 Euro gehen, würde das Szenario einer oberen Trendwende aktuell.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bekräftigten noch einmal ihr Votum „buy“ für Aktie des Rüstungskonzerns. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 2.200 Euro. Die Analysten von Berenberg bestätigten ebenfalls ihr Votum „buy“. Das Kursziel hoben sie hingegen kräftig von 2.100 Euro auf 2.330 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
