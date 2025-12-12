Schock aus China
Lithium zieht an, Antimon wird politisch: Diese Aktie könnte 2026 durchstarten
Anzeige
Risiko-Indikator

Oracle's $300-Milliarden-Wette auf KI wird zum Blasen-Indikator 12.12.2025, 17:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Oracle
© Foto von BoliviaInteligente auf Unsplash
Die Investitionsstrategie von Oracle Corp., angeführt von Larry Ellison, hat das Unternehmen ins Zentrum des aktuellen KI-Booms katapultiert. Mit dem größten Cloud-Computing-Deal der Geschichte, dem $300-Milliarden-Vertrag mit OpenAI (Projekt Stargate), setzte Oracle ein massives Zeichen. Doch der Erfolg währte nur kurz: Die Aktie von Oracle ist nach enttäuschenden Quartalszahlen und rasant steigenden Ausgaben stark gefallen und dient nun als Indikator für die wachsende Angst vor einer KI-Blase.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Oracle 163,09 EUR -3,72 % Lang & Schwarz

Der Stargate-Deal: Von LinkedIn zur 300-Milliarden-Verpflichtung
Der Megadeal, der als Stargate-Projekt groß angekündigt wurde, begann unspektakulär mit einer Direktnachricht auf LinkedIn von einem OpenAI-Manager an Oracle. OpenAI war verzweifelt auf der Suche nach Rechenleistung. Oracle sprang ein, nachdem ein ähnliches Projekt mit Elon Musks xAI gescheitert war. Das Ergebnis war eine Vereinbarung, bei der OpenAI sich verpflichtete, Serverkapazitäten für etwa 300 Milliarden US-Dollar von Oracle zu mieten. Um diesen Bedarf zu decken, muss Oracle fünf der weltweit größten Rechenzentrumskomplexe bauen, die Millionen von Chips erfordern und massiven Strom verbrauchen. Die Größe des Deals ließ Oracles Aktienwert zeitweise um 250 Milliarden US-Dollar steigen.

Das Risiko der Gigantomanie
Dieser enorme infrastrukturelle Aufbau, der zu einem Großteil auf Leasingverträgen basiert, ist ein riskantes Unterfangen zugunsten eines Startups, das selbst Milliardenverluste schreibt. Oracle ist ein höheres Risiko eingegangen als der Rivale Microsoft, der ein ähnliches Angebot von OpenAI ablehnte. Die Konsequenz für Oracle ist die erste negative Entwicklung des freien Cashflows seit 1992. Zudem verschiebt sich der ursprünglich für 2027 geplante Fertigstellungstermin der ersten US-Rechenzentren auf 2028, was auf Material- und Arbeitskräftemangel zurückzuführen ist. Der Stargate-Vertrag erlaubt es OpenAI, nach etwa fünf Jahren neu zu verhandeln oder auszusteigen – lange bevor viele der 15-jährigen Leasingverträge von Oracle enden.

Vom Optimismus zur Angst
Die anfängliche Euphorie wich schnell der Skepsis. Oracle's Aktienkurs fiel um ein Drittel von seinem Höchststand im September, und nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen, die zeigten, dass die Ausgaben viel schneller stiegen als erwartet, brach er weiter ein. Als klares Indiz für wachsende Skepsis kauften Händler Kreditausfallversicherungen (CDS) auf Oracle-Schulden – Instrumente, die zuletzt während der Finanzkrise 2008 als Wette gegen die Immobilienblase bekannt wurden. War Oracle einst ein Symbol für den Glauben an KI, so veranschaulicht das Unternehmen jetzt die Furcht vor einem Marktkollaps.

Ellisons Kampfgeist und die Vergangenheit
Das Vorgehen Oracles spiegelt den Kampfgeist und die kalkulierte Risikobereitschaft von Gründer Larry Ellison wider. Das Unternehmen, das durch seine Datenbank-Software groß wurde und lange Zeit Trends wie Mobile Computing und Cloud-Infrastruktur verschlafen hat, ist entschlossen, den KI-Boom nicht zu verpassen. Obwohl die langjährige CEO Safra Catz das margenschwache Cloud-Geschäft lange scheute, forcierte Ellison die Wende und die gigantischen KI-Deals. Ellison sieht KI als das "größte, am schnellsten wachsende Geschäft in der Menschheitsgeschichte". Ob sich diese Wette auszahlt, hängt davon ab, ob diese Prognose zur Realität wird.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM87V2
Ask: 3,30
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM87V2. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
3 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
5 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
6 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
7 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Energie-Boom: Nordex-Aktie vor dem ultimativen Ausbruch? Steppt ab …

19:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Ernüchterung: Broadcom-Aktie stürzt ab: Investoren fordern …

17:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

McDonald's: KI-Spot sorgt für Shitstorm an Weihnachten

12:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall: Aufträge könnten Kurs in Fahrt bringen

11:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE vor Kursexplosion? JPMorgan sieht 51€ Ziel

11:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gewaltiger Abverkauf: Oracle – Aktie hängt nach Zahlen in den …

9:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax stellt Weichen für Jahresendrallye: E.ON – Nach dem Abverkauf…

9:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BioNTech startet durch: 62 % Kurspotenzial winken

Gestern 17:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer