Rüstungswerte seit Wochen tiefrot

Wie weit kann das für Hensoldt noch nach unten gehen? 25.11.2025, 12:23 Uhr

Rüstungswerte seit Wochen tiefrot: Wie weit kann das für Hensoldt noch nach unten gehen?
© Bild von Matias_Luge auf Pixabay
Die Lage wird für Rüstungswerte immer prekärer. Die Korrektur wütet im Sektor erbarmungslos. Hensoldt macht diesbezüglich keine Ausnahme und kann sich den Entwicklungen nicht entziehen. Die Aktie verlor in den letzten Handelstagen / Wochen massiv. Die Aktie ist stark überverkauft. Sie wäre damit „eigentlich“ reif für eine Gegenbewegung. Doch ein solche ist noch nicht auszumachen. Stattdessen gerät die Aktie immer stärker ins Schwimmen. Das könnte weitere Abgaben provozieren.
Wie weit kann das für Hensoldt noch nach unten gehen?

Die Hensoldt-Zahlen für das 3. Quartal 2025 bzw. für die ersten neun Monate des Jahres thematisierten wir in der Kommentierung vom 07. November. Die erste Reaktion auf die Zahlen fiel damals noch recht positiv aus. Damals notierte Hensoldt (WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005 | Ticker-Symbol: HAG) noch komfortabel oberhalb der zentralen Unterstützungszone 90 Euro / 86,5 Euro. Das 52-Wochen-Hoch bei 117,7 Euro war bereits zu diesem Zeitpunkt weit entfernt. 

Hensoldt Aktie

Wie sich im Nachhinein zeigt, waren die Tage rund um die Zahlenveröffentlichung die letzten, in denen die Aktie positive Akzente auf der Oberseite setzen konnte. Danach wurde es ungemütlich. Die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges lassen das Interesse an Rüstungsaktien deutlich zurückgehen. Dabei ist eine Einigung noch weit entfernt. Dennoch kippt das Momentum. Und wieder einmal zeigt sich, dass, wenn eine „Herde“ erst einmal ins Laufen gekommen ist, sie nur schwer zu stoppen ist.

Das obere Chartbild von Hensoldt gleicht einem Scherbenhaufen. Der Verlust der zentralen Unterstützung 90 Euro / 86,5 Euro wiegt schwer. Das damit installierte Verkaufssignal entfaltet seine Wirkung. Die 200-Tage-Linie wurde zwischenzeitlich unterschritten. Gleiches gilt für die wichtige Unterstützung von 80 Euro. Aktuell spricht vieles für einen Test der 60 Euro. Und sollte es ganz schlimm kommen, könnten auch noch einmal die 50 Euro aktuell werden. 

Zusammengefasst

Ungeachtet der überverkauften Lage rauscht die Aktie in diesen Tagen steil nach unten. Sollten weitere Unterstützungen unterschritten werden, würde das den Abverkauf befeuern. Jederzeit muss mit Gegenbewegungen gerechnet werden. Doch erst, wenn etwaige Vorstöße die Hensoldt-Aktie zurück über den Kursbereich von 86,5 Euro / 90 Euro führen, erlangen sie Relevanz. Bis dahin sind etwaige Erholungsversuche mit Vorsicht zu genießen.

