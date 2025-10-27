RWE vor dem Knall

RWE vor dem Knall: Aktie nimmt erneut Anlauf
© Andre Laaks, RWE
Unsere letzte Kommentierung zur RWE-Aktie überschrieben am 15. Oktober mit „Aktie vor Mega-Kaufsignal“.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 40,68 EUR +0,63 % Baader Bank

Zum damaligen Zeitpunkt übersprang die Aktie den markanten Widerstandsbereich von 40 Euro und nahm die zentrale Widerstandszone um 43 Euro ins Visier. Das Kaufsignal, das sich mit dem Ausbruch über die 40 Euro installierte, entfaltete zunächst auch seine Wirkung. Alles schien auf einen Test der 43 Euro hinauszulaufen, doch der Schwächeanfall des Dax belastete auch die RWE-Aktie und vereitelte zunächst den Ausbruch über die 43 Euro.  

RWE  vor dem Knall. Aktie nimmt erneut Anlauf

Trotz des Unvermögens, den Widerstand um 43 Euro zu knacken, gehört die RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) in der aktuellen Phase zu den spannendsten Dax-Titeln; zumindest aus charttechnischer Sicht. 

Bis zur Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 wird noch etwas Zeit ins Land gehen. RWE hat die Veröffentlichung für den 12. November angekündigt. 

Insofern richtet sich aktuell der Fokus auf das Chartbild der Versorgeraktie. Und dieses bietet noch immer mehr Chancen auf der Oberseite als Risiken auf der Unterseite.

RWE AKtienchart

Die RWE-Aktie notiert noch immer oberhalb von 40 Euro und ist somit jederzeit bereit, um den Widerstandsbereich um 43 Euro erneut zu attackieren. In der aktuellen von zahlreichen Unwägbarkeiten geprägten Gemengelage gehören Versorgeraktien ob ihrer defensiven Ausrichtung zu den gesuchten Titeln. 

Der obere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis zeigt die spannende Charttechnik. Die RWE-Aktie drehte Anfang 2025 im Bereich von 28 Euro nach oben ab und startete schließlich die bis heute noch intakte Aufwärtsbewegung. Der Aufwärtstrend ist Ausdruck der Stärke. Nichtsdestotrotz muss die RWE-Aktie nachsetzen, um die Aufwärtsbewegung am Laufen zu halten und den Eintritt in eine Korrektur zu verhindern. 

Zusammengefasst

In der aktuellen vergleichsweise nachrichtenarmen Phase richtet sich der Fokus auf die charttechnische Konstellation der Aktie. Im besten Fall bleiben etwaige Rücksetzer eng begrenzt, um das Momentum nicht zu gefährden. Bereits ein Rücksetzer unter die 38 Euro würde die Aktie in Bedrängnis bringen. Auf der Oberseite muss der Widerstandsbereich von 43 Euro geknackt werden, um ein frisches Kaufsignal auszulösen.

Aktuelle Analystenstimmen 

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten zuletzt ihr Votum „outperform“ und das Kursziel von 41 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS sind da deutlich optimistischer. Deren Votum lautet „buy“ und das Kursziel 45 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Bn-Redaktion/mt
