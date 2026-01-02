Entscheidendes Signal:
J.P. Morgan sieht 5.000–6.000 US-Dollar Gold!!!
Anzeige
Salzgitter top, Thyssenkrupp folgt

Metallaktien starten durch 02.01.2026, 14:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Baustelle
© Symbolbild von Sim Kimhort auf Unsplash
Salzgitter startet stark ins Börsenjahr 2026 und profitiert von einer doppelten Wachstumsstory: der Zertifizierung als Panzerstahlhersteller und der Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis. Die Aktie stieg um fast acht Prozent und markierte ein neues Mehrjahreshoch, gestützt durch den Verteidigungssektor und den Kupferboom. Positive Branchentrends und geopolitische Entwicklungen geben zusätzlichen Rückenwind.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Salzgitter 43,25 EUR +6,84 % Lang & Schwarz
ThyssenKrupp 9,648 EUR +3,49 % Lang & Schwarz

Salzgitter profitiert von Panzerstahl-Zertifizierung und Kupfer-Beteiligung

Zum Handelsstart 2026 haben deutsche Stahlwerte ihre starke Entwicklung aus dem Vorjahr fortgesetzt. Besonders Salzgitter stach hervor: Die Aktie kletterte um fast acht Prozent auf 43,28 Euro und markierte damit den höchsten Stand seit April 2022. Im Jahr 2025 hatten die Titel bereits einen beeindruckenden Kursgewinn von rund 153 Prozent erzielt und sich damit den dritten Platz im Nebenwerteindex SDax gesichert.

Ein wesentlicher Kurstreiber war die zunehmende Bedeutung des Unternehmens im Verteidigungssektor. Salzgitter hatte im vergangenen Jahr die Zertifizierung als Hersteller von Panzerstahl erhalten – ein Schritt, der angesichts steigender Verteidigungsausgaben in Europa auf großes Anlegerinteresse stieß. Gleichzeitig stärken makroökonomische Faktoren die Perspektiven: Die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung in Deutschland und weitere protektionistische Maßnahmen der EU-Kommission zum Schutz der europäischen Stahlindustrie gegen billige Importe aus China wirken unterstützend.

Ein zusätzlicher Impuls kommt von der Beteiligung an Aurubis: Der Kupferkonzern, an dem Salzgitter knapp 30 Prozent hält, profitiert von der steigenden Nachfrage nach dem Industriemetall – insbesondere im Kontext der Energiewende, Elektromobilität und dem zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Die Inbetriebnahme eines neuen Standorts in den USA sorgte für weiteres Wachstum. Am Freitagmittag notierten Aurubis-Aktien mit 125,40 Euro leicht im Plus und erreichten damit ein neues Rekordhoch.

Thyssenkrupp: Rüstungsfantasie und TKMS-Abspaltung treiben MDax-Spitze an

Auch Thyssenkrupp konnte das neue Börsenjahr mit einem Plus beginnen. Die Aktie legte um gut vier Prozent auf 9,67 Euro zu und näherte sich damit dem oberen Ende der seit Oktober bestehenden Handelsspanne. Bereits im Jahr 2025 hatten sich die Papiere mit einem Anstieg von rund 215 Prozent an die Spitze des MDax gesetzt.

Hinter dem Kursaufschwung stehen mehrere Faktoren. Neben der konjunkturellen Hoffnung und den erwarteten Maßnahmen zum Schutz der europäischen Industrie spielte vor allem die im Oktober erfolgte Abspaltung der Marineschiffbau-Tochter TKMS eine zentrale Rolle. Das Rüstungssegment profitierte vom wachsenden Verteidigungsbudget in Deutschland und Europa, was sich in einer höheren Bewertung für das ausgegliederte Unternehmen niederschlug.

Thyssenkrupp gelingt es damit, sich strategisch neu zu positionieren: Mit der Trennung von TKMS werden nicht nur Werte gehoben, sondern auch neue Spielräume für den Konzern geschaffen, um sich stärker auf profitable Kernbereiche zu konzentrieren.

Aurubis auf Rekordhoch – Rückenwind für die gesamte Branche

Der starke Jahresstart bei Salzgitter und Thyssenkrupp wurde von positiven Impulsen im gesamten Rohstoff- und Metallsektor begleitet. Die Aurubis-Aktie, ohnehin im Aufwärtstrend, setzte ihre Bewegung fort und notierte am Freitag bei 125,40 Euro – knapp ein Prozent im Plus. Der Hamburger Kupferproduzent ist einer der zentralen Profiteure des Strukturwandels in der Industrie. Kupfer gilt als unverzichtbar für die Infrastruktur der Energiewende, für Lade- und Stromnetze sowie als Grundstoff für digitale Technologien.

Auch ArcelorMittal, einer der weltweit größten Stahlhersteller, verzeichnete zum Jahresbeginn ein leichtes Plus. An der Euronext legten die Aktien am Freitag um rund ein Prozent zu. Das Unternehmen hatte – wie viele seiner Konkurrenten – bereits 2025 von der globalen Erholung der Industrieproduktion und protektionistischen Tendenzen profitiert.

Damit deutet sich zum Start ins Börsenjahr 2026 eine Fortsetzung der Trendwende im Stahl- und Metallsektor an – gestützt von konjunktureller Hoffnung, geopolitischer Neubewertung und wachsender Nachfrage aus Zukunftsbranchen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GU8VL3
Ask: 0,63
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GU8VL3. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
2 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
3 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
5 Spanien: Inflation sinkt auf 3 Prozent Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Das waren die größten Preissprünge bei Lebensmitteln 2025 Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Samsung startet Chip-Revolution: Anleger in Kauflaune!

12:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wie startet der Dax ins neue Jahr? DHL Group – Aktie könnte …

11:21 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Microsoft nach Kursschwäche: Dreht die Aktie 2026 wieder auf?

9:23 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold und Silber zittern: Ist diese Produzentenaktie bereits wieder …

Gestern 9:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Ausblick auf die nächsten Handelstage: Commerzbank – …

Gestern 9:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plug Power taumelt weiter: Kapitalerhöhung schockt Markt

Mittwoch 14:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Bank lahmgelegt: Kunden 48h ohne Zugriff!

Mittwoch 14:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple: Geht die Rekordjagd in 2026 weiter?

Mittwoch 10:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer