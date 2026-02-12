Anzeige
Samsung Comeback

Aktie explodiert nach Chip-Durchbruch 12.02.2026, 16:38 Uhr

Symbolbild KI-Chips
© Bild von Frank Rietsch auf Pixabay
Der koreanische Technologiekonzern Samsung meldet sich eindrucksvoll an der Weltspitze zurück. Mit der ersten kommerziellen Auslieferung einer neuen Hochleistungs-Speichergeneration positioniert sich das Unternehmen als bevorzugter Partner für Nvidias KI-Beschleuniger. Die Märkte honorieren die technologische Wende mit deutlichen Kursgewinnen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Micron Technology 353,63 EUR +1,19 % L&S Exchange
NVIDIA 159,49 EUR -0,53 % L&S Exchange
SK hynix 532,00 EUR +2,31 % Lang & Schwarz
Samsung Electronics (Spons. GDR) 1.785,00 EUR +3,36 % Lang & Schwarz

Strategischer Meilenstein
Samsung hat einen entscheidenden Schritt vollzogen und die ersten Auslieferungen der neuen HBM4-Speicherchips bestätigt. Damit verschafft sich der Konzern einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem heimischen Konkurrenten SK Hynix. Diese spezialisierten Bauteile sind essenziell für die kommende Generation der KI-Prozessoren von Nvidia, insbesondere für die "Vera Rubin"-Architektur, die als neuer Standard im KI-Training gilt.

Aktienanalyse

Investoren greifen zu
Die Börse reagierte positiv auf die operativen Fortschritte. Die Aktien von Samsung verzeichneten einen Anstieg von bis zu 7,6 Prozent und erreichten damit ein neues Allzeithoch. Der anhaltende Aufwärtstrend der letzten acht Wochen signalisiert, dass das Vertrauen der Investoren in die Innovationskraft und Fertigungsqualität des Unternehmens zurückkehrt.

Technologische Hürden überwunden
Nach Herausforderungen in der Vergangenheit konnte Samsung die Produktionsprozesse erfolgreich stabilisieren. Durch die Integration moderner 4-Nanometer-Technologie und fortschrittlicher DRAM-Prozessoren wurde die Fertigungsausbeute signifikant gesteigert. Der Technologievorstand betonte, dass das Unternehmen damit seine führende Rolle in der Speicherindustrie zurückerobert habe und wieder erstklassige Lösungen liefere.

Wettlauf der Giganten
Während Samsung bereits erste Chargen ausliefert, plant der bisherige Marktführer SK Hynix den breiten Verkaufsstart erst für 2026. Auch der US-Wettbewerber Micron hat den Beginn der Massenproduktion für HBM4 angekündigt. Der Wettbewerb um die lukrativen Aufträge im Bereich der künstlichen Intelligenz intensiviert sich damit weiter, wobei sich Samsung eine starke Ausgangsposition gesichert hat.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
