SAP-Aktie bricht ein

Rückt das bisherige Jahrestief jetzt wieder näher? 11.06.2026, 17:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SAP
© Bild: iStock.com/Galeanu Mihai
Beim Softwarekonzern SAP ist die jüngste Zuversicht an den Märkten abrupt verflogen. Nachdem das Papier des DAX-Schwergewichts noch vor wenigen Tagen einen Erholungsversuch gewagt hatte, ist die Aktie im aktuellen Handelsverlauf wieder massiv unter Verkaufsdruck geraten. Mit einem kräftigen Tagesverlust von rund fünf Prozent wurde eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie nach unten durchbrochen. Der Titel notiert auf den wichtigsten Handelsplätzen bei rund 142,82 Euro und droht damit, den mühsam aufgebauten Boden wieder komplett zu verlieren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 140,51 EUR -4,76 % Baader Bank

Technische Hürden erweisen sich als zu hoch
Der erneute Rückschlag verdeutlicht die charttechnisch angeschlagene Verfassung von SAP. Die Aktie scheiterte im Bereich zwischen 159,60 und 162,12 Euro an einem massiven Widerstandscluster und wurde von den Marktteilnehmern konsequent abgewiesen. Der dynamische Rückfall hat das technische Bild erheblich beschädigt. Da das Papier nun wieder unter wichtige kurzfristige Haltemarken gerutscht ist, gilt die vorherige Erholungsphase als hinfällig, und Marktbeobachter stellen sich auf weitere Kursrückgänge ein.

Unterstützungszonen wackeln bedenklich
Sollte sich der aktuelle Abwärtsdruck in den kommenden Handelstagen nicht zügig abschwächen, rücken tiefere Zielzonen in den Fokus der Analysten. Fällt das Papier nachhaltig unter die Marke von 143,33 Euro, droht ein direkter Test des bisherigen Reaktionstiefs bei rund 135,44 Euro. Ein Unterschreiten dieses Niveaus könnte eine Ausdehnung der Verkaufswelle bis in den Bereich von 129 Euro auslösen. Eine charttechnische Entspannung der Lage tritt laut Experten erst bei einer schnellen Rückkehr über die Marke von 156 Euro ein.

Anleger suchen nach Stabilität
Die ausgeprägte Volatilität zeigt, dass die Trendwende bei dem Software-Giganten vorerst auf wackeligen Beinen steht. Das Risiko neuer Tiefststände bleibt real, solange die charttechnischen Widerstände nicht nachhaltig überwunden werden.

Bn-Redaktion/js
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