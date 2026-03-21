SAP

Kursentwicklung an Dramatik kaum zu überbieten 21.03.2026, 08:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP: Kursentwicklung an Dramatik kaum zu überbieten
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Die Aktie des deutschen Softwarekonzerns gehörte bis in den Februar 2025 hinein zu den Highflyern im deutschen Leitindex Dax. Die SAP-Aktie beeindruckte zum damaligen Zeitpunkt mit einer unbändigen Aufwärtsdynamik. Der Aktie schienen keine Grenzen gesetzt zu sein. Keine Hürde war ihr zu hoch. Kurzum: SAP schien damals der Schwerkraft entsagt zu haben. Aber irgendwann setzt die Schwerkraft eben doch ein. Und so kam es auch bei SAP - zunächst zaghaft und von heftiger Gegenwehr unterbrochen. Schließlich wurde die Gegenwehr der „Bullen“ immer weniger. Sie streckten die Waffen. Die Korrektur brach sich Bahn. Und genauso eindrucksvoll, wie die SAP-Aktie bis Anfang 2025 haussierte, korrigiert sie nun seitdem.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 153,56 EUR +0,56 % Lang & Schwarz
DAX 22.224,98 PKT -3,38 % Ariva Indikation

Die Eckdaten lesen sich beeindruckend. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 notierte die Aktie im Bereich von 135 Euro / 140 Euro. Ein Jahr später bildete sie Anfang Februar 2025 im Bereich von 280 Euro ihr Top aus. Aktuell nimmt sie den markanten Kursbereich von 150 Euro ins Visier. Die Vehemenz des Abverkaufs lässt nicht unbedingt erwarten, dass die SAP damit bald „durch ist“.

Chart zur Aktie SAP

SAP – Kursentwicklung der Aktie an Dramatik kaum zu überbieten

In den letzten Wochen waren diverse Versuche der SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) zu beobachten, einen tragfähigen Boden auszubilden. Doch bislang endeten sie in einem weiteren Kursdebakel.

Die beiden Seitwärtsbewegungen in den Grenzen 200 Euro und 215 Euro sowie 160 Euro und 180 Euro verliefen zunächst vielversprechend, doch eben ergebnislos. Die letzte Seitwärtsbewegung wurde mit einem Rücksetzer unter die 160 Euro aufgelöst. Das damit installierte Verkaufssignal könnte die Aktie nun in den kommenden Tagen und Wochen dominieren. Mit dem Kursbereich von 150 Euro steht bereits ein erster wichtiger Kursbereich im Feuer. Sollte auch diese Zone unterschritten werden, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 120 Euro gerechnet werden. Hier verläuft allerdings eine überaus massiv ausgebaute Unterstützung, die der Korrektur Einhalt gebieten könnte. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss die SAP-Aktie über die 180 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten unlängst ihr Votum „buy“ für die SAP-Aktie, und das Kursziel von 205 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten ihr Votum „overweight“ für die SAP-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 240 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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