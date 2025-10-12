Anzeige
+++Der Lithium Markt ist zurück – und Simon Clarke ist mit dabei!+++
SAP überrascht mit KI-Offensive

Aktie fällt trotzdem! 12.10.2025, 14:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP Headquarters, Walldorf
© Symbolbild von SAP
Beim „SAP Connect“-Event in Walldorf präsentierte SAP ehrgeizige Pläne rund um Künstliche Intelligenz und neue Cloud-Partnerschaften mit Google und Databricks. Im Mittelpunkt steht der KI-Assistent „Joule“, der Geschäftsprozesse automatisieren und datenbasiert optimieren soll. Trotz dieser visionären Ankündigungen reagierten die Märkte skeptisch – die Aktie verlor deutlich, während Investoren nun auf die Quartalszahlen am 22. Oktober warten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 228,63 EUR -0,14 % Lang & Schwarz

Visionäre Ankündigungen treffen auf skeptische Märkte

Beim „SAP Connect“-Event in Walldorf wollte der Softwaregigant eigentlich die Zukunft einläuten – stattdessen rutschte die Aktie ab. Trotz großer Worte über Künstliche Intelligenz und neue Partnerschaften reagierten Investoren mit Zurückhaltung. Die Papiere des DAX-Schwergewichts verloren 3,82 Prozent und fielen auf 229,05 Euro. Damit durchbrach die Aktie die wichtige 50-Tage-Linie – ein Signal, das viele Marktteilnehmer aufmerksam macht.

SAP-Chef Christian Klein hatte am Freitag ehrgeizige Pläne präsentiert, die nach Science Fiction klangen. Im Zentrum steht das KI-Ökosystem „Joule“, das künftig als intelligenter Assistent in die gesamte SAP Business Suite integriert wird. Die rollenspezifischen Tools sollen Prozesse über Abteilungen hinweg automatisiert steuern und Entscheidungen datenbasiert unterstützen – von der Buchhaltung bis zur Logistik.

„Joule“ und neue Allianzen: SAPs Angriff auf die Datenmauern

Ein weiterer Höhepunkt des Events war die Vorstellung von „SAP Business Data Cloud Connect“. Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich eine neue strategische Partnerschaft mit Google Cloud und Databricks. Ziel ist es, Unternehmensdaten leichter für KI-Anwendungen nutzbar zu machen und damit Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.

Das Zusammenspiel von Cloud, Daten und KI soll künftig ermöglichen, Lieferketten in Echtzeit zu steuern, Störungen frühzeitig zu erkennen und Geschäftsverläufe präziser zu prognostizieren. Besonders die neue „SAP Supply Chain Orchestration“ soll helfen, komplexe Lieferketten dynamischer zu managen – ein entscheidender Schritt in Zeiten globaler Unsicherheiten.

Zwischen Zukunftsvision und Zahlenrealität

An der Börse lösten die ambitionierten Ankündigungen dennoch keine Euphorie aus. Beobachter sprechen von einem vertrauten Muster: Die Technologiebranche setzt auf Zukunftsversprechen, doch Investoren verlangen messbare Resultate. KI-Initiativen gelten zwar als strategisch unverzichtbar, doch ohne klar erkennbare Rendite bleibt Skepsis.

Die anstehenden Quartalszahlen am 22. Oktober gelten nun als entscheidender Moment. Dann wird sich zeigen, ob SAPs milliardenschwere Cloud-Transformation und der Ausbau der KI-Plattform bereits Wirkung zeigen. Anleger blicken gespannt darauf, wie sich die Investitionen auf Umsatz, Marge und Wachstum auswirken – und ob die Aktie den Rückschlag unter die 50-Tage-Linie wieder aufholen kann.

Eines steht fest: SAP hat die Weichen auf Zukunft gestellt – doch der Kapitalmarkt verlangt Beweise, dass sich Visionen in bare Ergebnisse verwandeln lassen.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH535A
Ask: 1,19
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VG6JG8
Ask: 4,94
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH535A VG6JG8. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
2 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
3 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
4 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
5 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
6 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
7 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Shell sichert sich Mega-Deal in Venezuela: Das steckt dahinter

14:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nur der Beginn? Gold und Silber straucheln: Steht diese Gold-…

9:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Könnte bitter werden für den Dax. Ein Ausblick: BASF – Ist der …

9:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Geldregen im KI-Sektor: CoreWeave-Führung verkauft Aktien für ü…

Gestern 16:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla: Ende der Talfahrt: Chinas Zahlen geben Auftrieb

Gestern 15:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Trump lässt den Dax ins Wochenende taumeln: Allianz – Aktie …

Gestern 8:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Brent Öl bricht ein. Droht jetzt das ganz große Debakel? Wie geht…

Gestern 8:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pharmaindustrie: Darum birgt der Pfizer-Deal Risiken

Freitag 13:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer