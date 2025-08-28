Neuer Uran-Boom:
September wirft Schatten voraus

Dax geht die Puste aus. Deutsche Bank gerät ins Rutschen 28.08.2025, 13:42 Uhr

September wirft Schatten voraus: Dax geht die Puste aus. Deutsche Bank gerät ins Rutschen
© Bild von wal_172619 auf Pixabay
So langsam aber sicher wird es für den Dax nun eng. Der Index schwächelt. Die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten gerät immer stärker unter Druck.
Der Verlust der wichtigen Unterstützung wäre aus charttechnischer Sicht ein herber Rückschlag. Ein Wochenschluss unterhalb von 24.000 Punkten wäre vor dem Hintergrund des nahenden Septembers daher ein nicht zu unterschätzendes Warnzeichen. Aber soweit ist es noch nicht. Noch hat der Dax die Chance, den August oberhalb von 24.000 Punkten zu beschließen. Doch der September wirft dennoch seine Schatten voraus. Gemeinhin gilt der September als wenig lauschiger Börsenmonat. Eine erhöhte Aufmerksamkeit ist daher geboten.

Nicht nur dem Dax geht derzeit augenscheinlich die Puste aus. Auch die Aktie der Deutschen Bank muss ihrer imposanten Rallye nun Tribut zollen. Statt beherzt über den Widerstand von 33 Euro vorzustoßen und so die Tür in Richtung 40 Euro weit aufzustoßen, kamen nun erst einmal Gewinnmitnahmen auf. 

Deutsche Bank – Aktie gerät ins Rutschen

In der letzten Kommentierung zur Deutsche Bank-Aktie (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) am 19. August überschrieben wir an dieser Stelle mit „Rallye immer imposanter. Die nächsten Kursziele“. Die Aktie wies zum damaligen Zeitpunkt ein unfassbares Momentum auf. Der Ausbruch über die 30 Euro stellte die Weichen in Richtung 33 Euro. Ein Ausbruch über die 33 Euro wäre eine Art Befreiungsschlag gewesen, doch im Bereich von 32 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein.

Deutsche Bank Aktie

Aktuell rücken bereits die 30 Euro in den Fokus. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 30 Euro kommen, ist aus charttechnischer Sicht Obacht geboten. In diesem Fall könnte sich eine obere Trendwende manifestieren. Gleichzeitig könnte ein frisches Verkaufssignal Abgaben in Richtung 25 Euro provozieren. Ein solches Szenario sollte vermieden werden.

Kurzum

Die Deutsche Bank-Aktie legte eine Verschnaufpause ein. Die nächsten Tage werden zeigen, ob mehr daraus wird. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 25 Euro zu verorten. Ein Vorstoß über die 33 Euro würde der Aktie ein frisches Kaufsignal in Richtung 40 Euro bescheren. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs wurden zuletzt etwas vorsichtiger. Sie stuften die Aktie der Deutschen Bank von „buy“ auf „neutral“ herab. Das Kursziel hoben sie indes von 30,25 Euro auf 34,0 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Bn-Redaktion/mt
