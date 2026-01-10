Anzeige
Sicherheit wird zur Rendite

Rheinmetall profitiert wie nie zuvor 10.01.2026, 12:20 Uhr

Soldat
© Bild von RaniRamli auf Pixabay
Die weltweite Sicherheitslage treibt die Rüstungsindustrie in neue Höhen. Anleger setzen zunehmend auf Verteidigungswerte – mit einem klaren Gewinner: Rheinmetall. Der Konzern profitiert massiv vom geopolitischen Umbruch und steigenden Verteidigungsetats.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.887,00 EUR +0,24 % Lang & Schwarz
HENSOLDT 91,00 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Geopolitische Unsicherheit stützt Rüstungssektor – Nachfrage und Bewertungen steigen

Angesichts erneuter Kämpfe in der Ukraine und wachsender internationaler Spannungen haben Anleger verstärkt in Verteidigungsunternehmen investiert. Europaâ€‘weit verzeichnet ein von Goldman Sachs beobachteter Korb von Rüstungsaktien im Januar ein Plus von rund 21â€¯%, nach einem beeindruckenden 90â€¯% Anstieg im Jahr 2025 – ein klares Signal dafür, dass steigende Militärausgaben eingepreist werden.

Starke globale Nachfrage als Wachstumstreiber

Trumpâ€‘Initiativen für einen zusätzlichen $500â€¯Mrd. Verteidigungshaushalt der USA tragen ebenfalls zur Aufwärtsdynamik bei, da sie potenziell weltweit für mehr Aufträge sorgen könnten. Strategen von Bank of America sehen Verteidigung als „das bedeutendste langfristige Aktienâ€‘Thema weltweit“. Morningstarâ€‘Analysten gehen davon aus, dass sich europäische Rüstungswerte im laufenden Jahr im Durchschnitt um etwa 20â€¯% weiter verbessern könnten, abhängig von der konjunkturellen Entwicklung der Heimatländer und der Ausrichtung auf USâ€‘Militärausgaben. Zudem könnte die verstärkte Eigenständigkeit Europas durch geopolitische Rhetorik zu höheren Investitionen in die nationale Sicherheit führen.

Regionale Entwicklungen & Exportchancen

Neben Europa haben auch asiatische Rüstungsunternehmen, etwa aus Südkorea, Taiwan und Japan, im Jahresbeginn zweistellige Kursgewinne verzeichnet. Diese profitieren von erwarteten Exportaufträgen in den Nahen Osten und anderen Märkten. In den USA zeigen ähnliche Indizes ebenfalls positive Kursbewegungen, auch wenn politische Vorstöße zur Begrenzung von Aktienrückkäufen und Dividenden in diesem Sektor die Anlegerstimmung dämpfen könnten – was wiederum europäischen Herstellern zugutekommen könnte.

Risiken trotz positiver Perspektiven

Trotz der starken Performance gibt es auch Herausforderungen: Eine unerwartete Deeskalation, etwa durch Fortschritte im Frieden in der Ukraine, könnte die Erwartungen an dauerhaft hohe Militärausgaben relativieren. Außerdem erscheinen viele Rüstungsaktien mittlerweile im Vergleich zu breiteren Marktindizes teuer, was die Argumente für weitere deutliche Kurssteigerungen etwas abschwächt.

Rheinmetall: Leitwert im Fokus der Anleger

Im Zentrum der europäischen Rüstungsindustrie steht Rheinmetall, dessen Aktien nicht nur vom Branchenboom profitieren, sondern auch als Leitwert für Investoren gelten.

Nach einem herausragenden 150â€¯%-Kurssprung im Jahr 2025 setzten die Rheinmetallâ€‘Papiere ihren Aufwärtstrend im Januar mit rund 22â€¯% Zuwachs fort – deutlicher als viele Wettbewerber. Diese Entwicklung spiegelt das gestiegene Interesse institutioneller Anleger wider, die in Rheinmetall eine zentrale Positionierung im Verteidigungssektor sehen.

Favorit unter Fondsmanagern

Portfolioâ€‘Manager wie Vera Diehl von Union Investment zählen Rheinmetall zu den attraktivsten Einzelwerten im Bereich Verteidigung. Die starke Positionierung hinsichtlich gepanzerter Fahrzeuge, Munition und sicherheitsrelevanter Technologien verschafft dem Unternehmen laut Analysten Vorteile in einem Markt, der von höheren Staatsausgaben und strategischer Autonomie geprägt ist.

Wettbewerb und Perspektiven

Während Rheinmetall klar profitiert, könnten geopolitische Spannungen auch klassische Wettbewerber wie Saab oder Kongsberg begünstigen. Dennoch bleibt Rheinmetall aufgrund seiner Größe und Produktpalette für viele Investoren ein Kerninvestment im europäischen Rüstungssegment.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
