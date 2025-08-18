Jackpot?:
Sicherheitskrise frisst Boeings Zukunft auf

Sicherheitskrise frisst Boeings Zukunft auf: Aktie auf dem Prüfstand
Die Boeing-Aktie steht mit 200,97 EUR erneut im Rampenlicht. Nach einem Jahr voller Rückschläge, Pannenmeldungen und regulatorischer Probleme fragen sich Anleger: Ist der Boden endlich erreicht – oder droht die nächste Abwärtsspirale?
Neue Vorfälle belasten Vertrauen

Erst kürzlich musste eine Boeing 757 der Airline Condor mit 281 Passagieren an Bord notlanden, nachdem das rechte Triebwerk in Brand geraten war. Kurz darauf meldete Air India technische Probleme an einer 787, was zu Flugausfällen führte. Solche Schlagzeilen verstärken den Eindruck eines Unternehmens, das seine Qualitäts- und Sicherheitsprobleme nicht in den Griff bekommt.

Finanzlage unter Druck

Im zweiten Quartal 2025 lieferte Boeing nur 48 Flugzeuge, ein deutlicher Rückgang gegenüber den 60 Stück im Juni. Der Umsatz sank auf 18,6 Milliarden USD, die operative Marge liegt mit – 1,7 % weiter im negativen Bereich. Analysten sprechen von einem strukturellen Problem: Während Airbus auf Rekordkurs ist, kämpft Boeing mit Produktionsengpässen und steigenden Kosten.

Marktstellung und geopolitische Dimension

Dennoch bleibt Boeing einer der beiden global dominierenden Flugzeugbauer. Das Pentagon und andere staatliche Auftraggeber sichern dem Konzern stabile Verteidigungsaufträge im Wert von über 25 Milliarden USD jährlich. Gleichzeitig wächst jedoch die Sorge, dass Airbus in der Zivilfliegerei Boeings jahrzehntelange Führungsrolle dauerhaft übernehmen könnte – ein historischer Wendepunkt.

Analystenmeinungen: vorsichtiger Optimismus

Während einige Investmentbanken das Kursziel auf 220-230 EUR setzen und auf eine mögliche Produktionsnormalisierung verweisen, sehen andere die Aktie bei 180 EUR fair bewertet. Entscheidend wird sein, ob Boeing in der zweiten Jahreshälfte die angestrebten 480 Auslieferungen erreicht. Verfehlt der Konzern dieses Ziel, droht weiterer Druck.

Bewertung im Branchenvergleich

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 125 Milliarden EUR ist Boeing deutlich kleiner bewertet als Airbus (ca. 160 Milliarden EUR). Die Aktie handelt derzeit auf einem KGV von über 40, was angesichts der schwachen Gewinne eine hohe Risikoprämie impliziert.

Community-Stimmung

Im Forum herrscht gespannte Skepsis. Viele Anleger verweisen auf die endlose Reihe technischer Pannen und fordern einen härteren Kurs der Aufsichtsbehörden. Optimisten sehen den aktuellen Kurs von 200,97 EUR als langfristige Einstiegschance – vorausgesetzt, Boeing gelingt die Trendwende in Produktion und Qualität.

Bn-Redaktion/pl
