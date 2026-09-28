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Siemens Energy vor dem Call

Jetzt wird es für die Aktie spannend 28.09.2026, 18:02 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Siemens Energy
AI MODIFIED
© Siemens Energy
Die Siemens-Energy-Aktie steht vor einem wichtigen Termin. Am Mittwoch gibt das Management beim Pre-Close-Call einen Zwischenstand zur Geschäftsentwicklung im vierten Quartal. Konkrete Zahlen gibt es zwar noch nicht – dafür könnten Aussagen zu Nachfrage und Ausblick die Erwartungen an die Bilanz im November beeinflussen. Zuletzt notierte die Aktie bei 141,40 Euro und verlor 1,82 Prozent. Damit bleibt das Papier deutlich unter seinem Rekordhoch und steht vor einer wichtigen Woche.
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Siemens Energy 142,79 EUR -1,14 % Baader Bank
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Mittwoch wird zum Stimmungstest

Beim Pre-Close-Call dürfte vor allem die Frage im Mittelpunkt stehen, ob Siemens Energy auf Kurs bleibt. Der Konzern peilt für 2026 ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 16 Prozent, eine Ergebnismarge von 10 bis 12 Prozent und ein Nettoergebnis von rund 4 Milliarden Euro an. Besonders die Entwicklung bei Netzen und Gas Services könnte Hinweise darauf liefern, ob der angehobene Ausblick Bestand hat. Auch Aussagen zur Nachfrage dürften genau beobachtet werden, nachdem Investitionen in Energieinfrastruktur und KI-Rechenzentren zuletzt für Rückenwind gesorgt haben.

Wechsel auf der Kontrollseite

Parallel verändert sich die Besetzung des Aufsichtsrats. Matthias Rebellius scheidet vorzeitig aus dem Gremium aus. Für ihn übernimmt ab 1. Oktober Pekka Lundmark, der zuletzt Nokia führte und zuvor unter anderem Chef des Energiekonzerns Fortum war. Seine dauerhafte Wahl steht bei der Hauptversammlung im Februar 2027 an. Damit kommt der Wechsel zu einem Zeitpunkt, an dem Siemens Energy zugleich die Verselbstständigung des Geschäftsbereichs Transformation of Industry und den geplanten Markenübergang zu Omterra vorantreibt.

Analysten bleiben entspannt

Während die Aktie seit ihrem Rekordhoch deutlich zurückgekommen ist, halten Berenberg und JPMorgan an ihren positiven Einschätzungen fest. Berenberg bestätigt „Buy“ mit einem Kursziel von 205 Euro. JPMorgan bleibt bei „Overweight“ und verweist auf robuste Investitionsaussichten rund um KI-Rechenzentren, Halbleiter und Infrastruktur. Der nächste große Termin folgt am 11. November mit den vollständigen Jahreszahlen. Bis dahin dürfte der Pre-Close-Call zeigen, ob die operative Dynamik tatsächlich so stabil ist, wie es die Analysten derzeit erwarten.

Bn-Redaktion/js
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